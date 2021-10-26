民進黨公投說明會定調「台灣更有力」 蔡蘇賴當講師

四大公投案將於12月18日投票，近日新冠肺炎本土疫情趨緩，民進黨決定重啟全國超過百場的「台灣更有力」說明會，呼籲民眾投下「四個不同意」。民進黨高層今天透露，民進黨將會「四箭齊發」，透過至少四個面向來進行社會溝通。

首先是「基層面對面，台灣更有力」，民進黨高層說，將透過「台灣更有力」公投說明會到各地和基層民眾面對面座談。延續疫情爆發前的規畫，民進黨將會全體動員起來，「溝通不會縮水，國家不能倒退」，包含黨主席蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌以及所有的黨公職也將會兵分多路深入各縣市鄉鎮來進行宣講。

第二是，「擴大社會力，台灣更有力」，民進黨高層指出，除了既有的黨務系統外，社會力的參與也是非常重要的一環。蔡總統一直對於引進社會力相當重視，過去所成立的小英之友會也是集結許多支持認同台灣的社會力量。這一次面對公投案的挑戰，民進黨也會努力擴大和社會力的連結與溝通，目前預計將規畫有北中南三場針對社團的宣講活動，讓更多的民眾了解四項公投案對於國家發展的影響，也號召一同加入，讓台灣更有力。

第三是「錯假不要信，台灣更有力」，民進黨高層說，行政部門專業說明，破除錯假訊息。由於四大公投案都涉及政府施政內容，有許多專業資訊常被刻意用錯假資訊誤導，造成民眾誤解。因此，行政部門除了就各項政策說明外，也會積極協助提供正確資訊，破除錯假訊息的流傳。民進黨也會透過既有的組織與社群系統，協助澄清眾多錯假訊息的擴散。

第四是「線上加線下，台灣更有力」，民進黨高層說，社會溝通除了「陸戰」外，「空戰」的部分也會全面展開。除了網路社群等通路，既有的大眾媒體管道，也都會兼顧進行，針對不同的群眾進行分眾的溝通。民進黨高層透露，明天中執會後，民進黨也會同步推出公投的主視覺與官方的公投資訊頁面，以利社會大眾了解民進黨對於公投的態度與資訊。後續也將會進一步推出相關的周邊文宣品，讓更多關心的民眾可以加入成為向社會溝通的一份子，「讓線上的網友也成為線下的夥伴，台灣會更有力」。

民進黨高層指出，除了上訴四個面向外，也還有「四＋N」項的專案計畫發展中，雖然只有八周的時間，但「周周要有力」，已經是全黨共識，後續將會視整體情勢與規劃進度，陸續向外界說明。

民進黨高層也表示，明天民進黨中執會恢復實體會議，也將同時討論通過公投案的活動規畫。公投案在國民黨等人的操弄下已經變調，甚至成為國民黨發動政爭的工具，對於國家施政的穩定已經造成重大影響。很多中小企業與基層民眾都對於公投案通過後可能造成社會的動盪感到不安，因此民進黨訴求「四個不同意，台灣更有力」，就是希望號召民眾對公投投下不同意票，讓台灣能夠「止亂」。這樣台灣才會更有力氣迎接疫情後的挑戰，台灣才會更有力氣促成能源轉型、台美關係等重大國家發展目標。