慶祝聖文森與我建交40周年 駐台大使致贈畫作

我國與加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁建交40周年，外交部常務次長俞大㵢今上午代表外交部長吳釗燮接受聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓致贈台灣獎學金聖國受獎生羅啟信畫作一幅，慶祝兩國40年友好邦誼，以及聖國獨立42周年。

柏安卓表示，在10月27日聖國慶祝獨立42周年前夕，特別與目前就讀高雄義守大學的聖國學生羅啟信前來外交部，致贈羅啟信親手繪製的美麗畫作，藉以彰顯台聖兩國40年堅定不渝的邦誼，期盼聖國的台灣獎學金生有機會在外交部展示作品。

這幅作品名稱「兩個靈魂的相遇」，描繪兩名旅者分乘腳踏車及摩托車於高雄大吉路十字路口相遇後結伴前行，象徵台灣與聖國兩個民主國家選擇結盟，邁向繁榮。

俞大㵢感謝柏安卓特地偕同遠道而來的學生羅啟信致贈具有台聖兩國文化元素的畫作，也代表我政府感謝聖國政府在龔薩福總理領導下，長期堅定支持台灣，同時推崇柏安卓致力推動台聖兩國文化及教育交流，經常舉辦相關活動，促進兩國人民間的友好情誼，並期許台聖兩國邦誼持續深化，再度邁向另一個40年。

外交部表示，聖國駐台灣大使館於2019年8月8日開館，龔薩福特別親自來台主持揭牌儀式，見證台聖關係邁向新里程碑。柏安卓為首任駐台大使，畢業於英國倫敦大學教育學院，曾擔任聖國第一女中校長，作育英才，到任後推動台聖兩國教育及文化各項交流不遺餘力。