福爾摩沙俱樂部拉美成員 籲各國支持台灣參與國際組織

拉丁美洲及加勒比海地區跨國會平台「福爾摩沙俱樂部」今上午透過視訊方式舉行首度聯合會員大會。會中通過聯合聲明，呼籲國際社會正視並支持台灣以「專業、務實、有貢獻」的原則參與「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）、「國際刑警組織」（INTERPOL）及「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等國際組織。

外交部長吳釗燮在應邀致詞影片表示，台灣是可信賴的夥伴，在理念相近國家的協助下，台灣有決心在國際社會扮演有意義的角色，共同合作保護人民的權利與福祉，克服新冠疫情帶來的各項挑戰，促進疫後的永續發展。

外交部表示，本次大會共有21個國家及中美洲議會共100多位政要及國會議員與會，包括聖文森及格瑞那丁總理兼加勒比海福爾摩沙俱樂部總協調人龔薩福、聖克里斯多福及尼維斯外交部長布蘭特利與國會議長柏金斯、聖露西亞國會議長斐勒士、貝里斯參、眾議長參帝佛、伍茲、中美洲議會議長薩莉娜等。

加勒比海地區總協調人龔薩福總理在會中重申，全力支持台灣參與國際組織，並對台灣海峽近來情勢發展表示關切，強調應透過對話解決紛爭，訴諸武力或威脅無益區域和平。秘魯籍安地諾國會議員暨拉丁美洲總協調人卡拉瑞達也強調，台灣與全球友好國家共同合作，對國際社會的貢獻有目共睹，卻因政治因素無法參與UNFCCC等國際組織，肯定台灣是一股良善的力量，全力支持台灣國際參與。

此外，聖露西亞參議長斐勒士、瓜地馬拉國會外交委員會主席龔德、巴拉圭參議院台巴友好委員會主傅蘭哥及中美洲議會議長薩莉娜代表區域發言時，均肯定台灣是捍衛自由、民主與法治的榜樣，呼籲國際社會重視台灣參與這些重要全球治理機制的必要性及正當性。

外交部常務次長俞大㵢閉幕致詞時，特別感謝福爾摩沙俱樂部成員對台灣參與國際組織的支持，並表示台灣將與全球所有理念相近的民主國家密切合作，台灣有意願、也有能力與各國並肩同行，積極建構與拉丁美洲及加勒比海國家的夥伴關係，為區域的永續發展共同努力。

本次大會另以環境保護為主題，邀請中華民國佛教慈濟慈善基金會創辦人證嚴法師以預錄影片「慈濟環保30年」，說明該會多年來在推動環保的理念與實踐，呼籲政府與民間齊心努力，採取具體行動，節能減碳，以減緩地球暖化速度，該講座獲得與會人員的肯定。

福爾摩沙俱樂部2019年10月在歐洲成立後，12月設立「南美洲國家及墨西哥跨國會平台『福爾摩沙俱樂部』」，2020年11月擴大納入中美洲友我國會議員並更名為「拉丁美洲跨國會平台『福爾摩沙俱樂部』」，之後於2021年5月成立「加勒比海地區國家跨國會平台『福爾摩沙俱樂部』」，目前計有來自拉美及加海地區21國近300名成員。