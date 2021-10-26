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決戰公投夜宿凱道49天 羅智強：提醒總統府裝睡的人

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖/取自羅智強臉書。
圖/取自羅智強臉書。

台北市議員羅智強今宣布決戰公投，將夜宿凱道49天，將從10月30日周六起，結合黨內的同志夥伴，風雨無阻。

羅智強說，從去年八月開始，這一年多的時間，他從催生公投綁大選公投、反萊豬公投到騎摩托車、騎腳踏車環島，力拚兩項公投的連署，加上數百場風吹日曬雨零的街頭演講，全力以赴的宣傳公投，而現在，1218，將是公投的最後一哩路。

羅智強說，他們將會透過直播評論、清晨繞行總統府，府前升旗等活動，提醒府內裝睡的人，民主國家，人民當家作主，當政府的政策違反民意時，就必須讓人民自己做決定。

羅智強指出，可以看直播，也可到現場加油打氣，無論在哪裡，齊心齊力，堅持49天，累積更大能量，1218算總帳，四大公投教訓民進黨，也對蠻橫又失能的蔡政府投下不信任票。

公投 羅智強 總統府

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