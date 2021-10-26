賴清德包場邀自閉兒看「地球迷航」呼籲國人給更多關愛

副總統賴清德今天下午包場邀請中華民國自閉症基金會、財團法人台北市自閉兒社會福利基金會學員、家長及社工等百人一起觀看「地球迷航」紀錄片。他在觀影結束後表示，這部電影紀錄自閉症孩子的生活，影片中每個孩子都有不同的特色，也能讓社會有更多的了解。他呼籲國人一起來宣傳、觀賞這部有意義且又溫暖的電影，給予自閉症孩子更多關愛及支持。

賴清德表示，很多人可能都聽過「亞斯伯格」、「自閉症」或「星兒」，但卻少有人真正認識。這些孩子不擅長言語溝通，對外界刺激也不像一般人反應，「但他們內心其實很敏感，對於別人的關愛感受很深，被排擠或孤立挫折感也會很深。」

賴清德感謝導演林正盛及多寶藝術學堂老師韓淑華花了4年拍這部紀錄片，讓更多人了解自閉症孩子的困難及需求，「希望社會的善能夠來到他們身上，讓大家的愛進到他們心裡，也讓他們能夠有一個相對比較好的生活。」

賴清德說，電影中，每個孩子都有不同的特色，但都有一位非常偉大的母親，母親除了善盡自身的角色，也是孩子的老師、治療師、心理輔導師，就像是孩子的天使，即便辛苦仍承擔許多工作，真的非常了不起。這些孩子需要父母苦心來照顧，也需要社會更多的關懷，「地球迷航」將在11月5日正式上映，也請大家有機會多多宣傳，讓更多朋友可以來觀賞這部電影。

賴清德也提到，林正盛曾執導過「春花夢露」及「愛你愛我」等電影，並獲得許多國際獎項，是一位非常專業的導演。這次林正盛拍片紀錄自閉症孩子的生活，讓社會能夠對弱勢孩子有更多了解，這樣的出發點值得尊敬。