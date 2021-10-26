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兩年前曾指「台積電是兵家必爭之地」 張忠謀：未來地位會更重要

澳洲辦事處40周年 蔡英文感謝澳洲各界挺台加入CPTPP

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

蔡英文總統今天下午出席澳洲辦事處成立40周年慶祝活動，感謝澳洲支持台灣的國際參與，她表示，台灣將持續與澳洲的夥伴共同努力守護區域，維護民主、自由及法治的共同價值。她也感謝澳洲各界挺身支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」。

蔡總統今天以英文致詞，她說，回顧兩國經過40年轉型與成長所成就的一切，為紀念這個日子，澳洲辦事處推出「40年、40個故事」，讓大家有機會領略許多人為加深兩國關係所做的努力。這些故事中的人，還有其他更多人，為今天台澳所享有的友誼奠下根基。

蔡總統指出，隨著台澳擴展各項領域的合作，特別是在經貿投資、文化交流等方面，現在兩國關係比以往更加蓬勃發展。過去5年，台澳雙邊貿易及投資額分別以每年10%、13%的幅度持續穩定成長，充分展現台灣與澳洲堅實、多元、互惠的關係。

蔡總統說，相信在駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）的領導下，台澳關係將更加密切。自從露代表今年2月上任以來，積極拓展台澳各領域的交流。在疫情期間，全力支持台灣第一線醫護人員，在東京奧運期間，也為我國的選手加油喝采，充分展現兩國堅實的友誼。

蔡總統也感謝澳洲各界挺身支持台灣加入CPTPP。她認為，透過加入CPTPP及洽簽雙邊經貿合作協定（ECA），台澳兩國貿易關係將向前邁開重要的步伐。澳洲已是台灣能源轉型及朝2050年淨零排放前進的關鍵夥伴，兩國將為區域的永續發展共同努力。

蔡總統提到，台灣和澳洲致力維護印太區域安全、穩定與繁榮。今年澳洲政府在諸多重要場合，公開發聲支持台灣的國際參與，強調台海和平與穩定的重要性。她要感謝澳洲的支持，台灣將持續與澳洲的夥伴共同努力守護區域，維護民主、自由及法治的共同價值。

蔡總統表示，兩國過去的成就和未來的進步奠基於40年來的廣泛民間交流。澳洲是台灣在學術與職業交流上的天生夥伴，希望我國的雙語國家政策能進一步嘉惠新世代的台澳兩國人民。

最後，蔡總統再次感謝露代表和澳洲辦事處的同仁舉辦這場活動，不但彰顯台澳關係深厚，也希望在未來持續激勵兩國及人民發展更緊實的友誼。

澳洲 東京奧運

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