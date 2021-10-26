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兩年前曾指「台積電是兵家必爭之地」 張忠謀：未來地位會更重要

面對疫後經濟 蔡英文提出三面向突破

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天晚間出席「台灣玉山科技協會」20周年慶祝大會。圖／總統府提供
蔡英文總統今天晚間出席「台灣玉山科技協會」20周年慶祝大會。圖／總統府提供

蔡英文總統今天晚間出席「台灣玉山科技協會」20周年慶祝大會表示，面對疫後經濟，政府將持續加速產業創新升級、加強供應鏈韌性，並深化國際經貿合作，希望業界與政府攜手合作，把台灣累積的產學研能量串聯起來，讓台灣的高科技產業繼續發光發熱。

蔡總統致詞時表示，高科技是台灣的關鍵產業，也是經濟的命脈。過去一年多來，即使疫情的挑戰很嚴峻，但業界朋友跟政府一起努力，穩住了台灣的經濟。主計總處也在8月上修今年的經濟成長率，預期將達到5.88％。「我們不僅在經濟表現上有不錯的成績，全球對晶片半導體的需求，也讓台灣的高科技能力，尤其是高階製造的技術、人才和產業鏈，成為國際注目的焦點。 」

蔡總統指出，面對疫後經濟，為了維持既有優勢，政府將從3個面向尋求更多的突破。在加速產業創新升級方面，政府正全力發展「六大核心戰略產業」，導入AI（人工智慧）、5G等前瞻科技，協助產業升級轉型，把臺灣打造成「高科技研發」、「亞洲高階製造」、「半導體先進製程」以及「綠能發展」中心。

蔡總統表示，在加強供應鏈韌性方面，為了因應全球供應鏈重組，這幾年來，政府大力推動「投資台灣三大方案」，截至今年9月底，已經帶動上千家廠商、超過1.3兆元的資金，回台投資。同時，政府也積極發展電動車、5G、綠電和再生能源產業，為國內經濟注入新的動能。

蔡總統指出，在深化國際經貿合作上，政府也做了許多努力。今年，台美「貿易暨投資架構協定（TIFA）」復談，台灣也已經申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」。在跟國際接軌的同時，也逐步落實對資安和智慧財產權的保護，打造能被世界信賴的資安產業鏈，確保台灣在全球的競爭優勢。

蔡總統說，台灣高科技產業在業界朋友的共同努力下，已經在國際上取得關鍵地位，她要再次謝謝大家的貢獻與付出。展望未來，「讓我們繼續攜手合作，把台灣累積的產學研能量串聯起來，讓台灣的高科技產業繼續在國際上發光發熱。 」

半導體 資安

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