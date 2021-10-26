慶祝在台成立40周年 澳洲駐台辦事處訂「澳台情誼年」

為慶祝在台成立40週年，澳洲駐台辦事處今天宣布，將未來一年訂為「澳台情誼年」。澳洲駐台代表露珍怡宣布，將推出「40年、40個故事」計畫，透過受訪者的個人故事，從澳洲或台灣觀點帶大家感受澳台間深厚的雙邊關係。

澳洲辦事處指出，為紀念這重要時刻，露珍怡與「國家文化藝術基金會」攜手合作，宣布發起「澳台情誼年藝術交流合作計畫」，以支持澳台年輕人、尤其是原住民族群間的文化與藝術交流。

露珍怡指出，藝術是身分認同的核心，期待合作計畫將有助進一步拓展澳洲和台灣本就已相當密切的文化及民間交流。她對未來一年充滿期待，藉澳洲辦事處在台成立40週年慶祝澳台情誼，再適合不過，「40年、40個故事計畫更是充分印證了我們溫暖、深厚和持久的連結。」

澳洲辦事處表示，活動上播映的「40年、40個故事」前導片中，可見各領域優秀的代表性人物，包括台灣棒球界「森林王子」張泰山、「澳亞飛航訓練中心」總經理邱佳昇、中油海外事務組長彭鉯雯、童書作家Kathy Cheng以及顧問田記禮。在接下來的一年裡，將陸續公布更多與「40年、40個故事」特寫人物相關的採訪。

澳洲辦事處成立於1981 年，致力於強化澳台雙邊關係。澳洲辦事處指出，自1990年澳台首次展開貿易對話迄今，他們很自豪澳台互惠互利的貿易關係在，疫情爆發前來到200億澳元（約新台幣4000億元），雙向投資額更在2020年達到310億澳元（約新台幣6200億元），為雙方人民帶來就業機會和經濟成長。

澳洲辦事處表示，澳台在1991年開通直航，這段時間以來，澳台旅遊、教育和青年交流也有顯著增加。在疫情爆發前，每年有超過1.8萬名的台灣學生在澳洲求學，25萬名的台灣年輕人參加打工度假計畫，同時澳洲政府推動的「新可倫坡計畫」，已支持1000餘名澳洲學生來台訪問。

澳洲辦事處表示，他們很驕傲地能支持台灣於1991年成為 「亞太經濟合作會議」成員，以及於2002年成為 「世界貿易組織」會員。亦非常重視台灣在國際場域上對解決區域和全球挑戰所做的重要貢獻。

澳洲辦事處表示，澳洲是台灣最大的能源供應國，也是台灣透過氫能等科技邁向淨零碳排轉型，以及建構穩固且可靠供應鏈最密切的合作夥伴。他們很自豪能成為台灣學生心目中第二受歡迎的海外留學目的地，也正一起合作促進台灣2030雙語政策目標。

同時，澳台優質食品和農產品貿易的蓬勃發展，澳台共同推動太平洋區域發展的努力，以及雙方在 「亞太經濟合作會議」、「世界貿易組織」和「全球合作暨訓練架構」中的合作，皆促使澳台關係持續深化。

露珍怡指出，無論是在能礦產業、農業、醫療衛生、生技、金融服務、教育和青年交流，或是共同促進性別平等、原住民發展機會、社會創新、數位科技、治理和人權，以及在國際場域上的合作，澳台合作夥伴關係從未如此緊密。

露珍怡說，更重要的是澳台人民之間長久、深厚的情誼。她要感謝所有的合作夥伴對澳台關係的支持。期待在「澳台情誼年」期間及之後的每一天，跟大家繼續一起合作，深化澳洲與台灣的情誼，促進共同目標。