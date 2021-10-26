吳釗燮斯洛伐克演說 呼籲全球合作對抗威權

外交部長吳釗燮應斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦的智庫「全球安全論壇」邀請，今發表專題演說，他呼籲理念相近夥伴在現有良好基礎下，加強在貿易、投資及產業連結等各層面的合作，共同在疫後經濟復甦上彼此輔助，共創繁榮。

這是吳釗燮在2019年6月赴丹麥出席「哥本哈根民主高峰會」後，再次以外交部長身分訪問歐洲發表專題演講。

吳釗燮在演說中指出，我國民主發展與中東歐國家脫離威權有相似的歷史背景，台斯兩國一致堅持自由、法治與人權共享價值，因此呼籲理念相近夥伴在現有良好基礎下，加強在貿易、投資及產業連結等各層面的合作，共同在疫後經濟復甦上彼此輔助，共創繁榮。我國企業已陸續在智能機械、綠能產業等領域尋求與斯洛伐克企業合作；我國中東歐三國經貿投資考察團赴斯洛伐克、捷克及立陶宛開拓商機即是最好的例證。

吳釗燮表示，在台灣疫情嚴峻時刻，斯洛伐克、捷克、立陶宛、波蘭、美國及日本紛紛捐贈疫苗，充分展現民主夥伴的良善循環。他也特別感謝斯洛伐克國會外交委員會，今年稍早曾通過支持台灣參與世界衛生大會（WHA）的決議，意義重大。

吳釗燮表示，台斯兩國關係必將在現有友好基礎上持續深化多領域合作；例如斯洛伐克9月首度合辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）」線上國際研討會，加強疫後經濟復甦，11月更將參與合辦對抗假訊息的討論，未來雙方也規劃加強教育及關鍵產業的合作。

本次台灣論壇討論主題為「疫後之韌性與全球經濟合作」，並以疫後世界韌性及如何復甦經濟進行兩場研討會，與談人包括斯洛伐克外交部次長Ingrid Brockova、前捷克斯洛伐克聯邦斯洛伐克外長Pavol Demes等重要歐洲政要與會；我國經濟部國際貿易局局長江文若也將在線上參與第二場疫後經濟復甦論壇，增進我國與中東歐國家在供應鏈重組上的合作交流。

外交部表示，「全球安全論壇」（GLOBSEC）是中東歐最著名的智庫之一，每年6月舉行的布拉提斯拉瓦論壇大會是歐洲地區重要政治盛會，歷年來歐洲許多國家的總統、總理及部長等都曾受邀與會，包括法國總統馬克宏、斯洛伐克總統查普托娃、愛沙尼亞總統Kersti Kaljulaid、北大西洋公約組織（NATO）秘書長Jens Stoltenberg、歐盟執委會主席馮德萊恩等重量級政要，可見該智庫深受主要歐洲國家重視，以及在區域政治的重要地位。

外交部表示，台斯兩國已陸續簽訂「避免雙重課稅協定」、「免試互換駕照協定」、「度假打工協定」及「經濟合作協議備忘錄」等，提供台商前來投資的良好環境。斯洛伐克政府於9月25日，並捐贈台灣16萬劑AZ疫苗，在我國面臨疫苗短缺之際協助台灣提升整體疫苗覆蓋率，溫暖台灣人民心扉。在民主夥伴共同抗疫的良善循環之下，相信台斯兩國友好關係在疫後復甦時期也將持續拓展各領域的合作。