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懷抱生子夢 47歲女戰神陳玉珍認「已凍卵」

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
華育生殖醫學中心今舉辦三週年慶祝活動，右起為院長徐明義、立委陳玉珍、前副總統吳敦義、台北市副市長黃珊珊、前立委洪奇昌等人出席。記者許政榆／攝影
華育生殖醫學中心今舉辦三週年慶祝活動，右起為院長徐明義、立委陳玉珍、前副總統吳敦義、台北市副市長黃珊珊、前立委洪奇昌等人出席。記者許政榆／攝影

台灣生育率為全球最低，政府祭出不孕補助盼提高生育率。有立院「女戰神」稱號的立委陳玉珍，現年已47歲，雖然目前未婚，今年仍首度嘗試冷凍卵子。她表示，雖然未來不一定要生，但女性生育有年齡侷限，提早凍卵也讓女生有更多選擇。

陳玉珍擔任立法院社會福利及衛生環境委員會召集委員，得知台灣生育率排名最後，今年四月底邀請台灣生殖醫學權威、華育生殖醫學中心院長徐明義等人，出席衛環委員會公聽會，分享專家學者意見。

「我是來現身說法的」陳玉珍透露，10年前有人建議她凍卵，但過去健康知識不足，到今年她47歲才想到要凍卵，一開始原不抱希望，沒想到來到華育，還順利取出卵子凍卵。她說，許多人不婚不生，政府推行不孕症補助方案，僅限於夫妻使用，政策仍有很大進步空間。

成功做試管嬰兒的夫妻也現身說法。今年45歲的楊小姐40歲結婚，做7次試管嬰兒才成功，知道懷孕上女兒那一刻，更感動落下眼淚。另外一位莫小姐來自大陸，30歲結婚，跟先生求子6年，2016年曾經懷孕，因為自己是建築師，工作壓力下導致流產，後來一直懷不上，後來經人推薦徐醫師，才順利懷上女兒，她認為醫生經驗跟技術非常重要。

徐明義表示，現代女性30至40歲期間，與男性一樣是事業衝刺期，但這時生育能力下降最快，以全世界資料統計來看，超過45歲以上的女性做試管嬰兒，懷孕成功率不超過3%，年齡是影響不孕症的關鍵原因。

徐明義指出，要讓45歲以上的婦女懷孕很難，但要凍卵、凍胚很簡單，尤其台灣生殖醫學進步，相較日本一年做45萬個試管嬰兒，僅成功5萬個孩子，台灣一年做4萬個試管嬰兒，順利產下1萬的新生兒。只要提前做卵巢檢測，了解個人卵巢功能，相信台灣生育率不會最後一名。

徐明義透露，35歲做試管嬰兒，成功懷孕率有50%，到了40歲懷孕率剩25%，50歲左右女性停經，若還想懷孕，子宮功能正常的話，除非有事先凍卵，否則要向他人借卵。他透露，卵巢功能不可逆，事前可透過卵巢檢測，若發現功能不佳或品質不好，應盡早凍卵或生育。卵巢檢測目前是自費項目，費用約1000元內，主要以抽血檢測為主，未來爭取納入健保給付。

今年45歲的楊小姐40歲與老公結婚，做7次試管嬰兒才成功。記者許政榆／攝影
今年45歲的楊小姐40歲與老公結婚，做7次試管嬰兒才成功。記者許政榆／攝影
建築師莫小姐跟先生求子6年，曾因工作壓力導致流產，後來經過徐明義醫師協助，才順利懷上女兒。記者許政榆／攝影
建築師莫小姐跟先生求子6年，曾因工作壓力導致流產，後來經過徐明義醫師協助，才順利懷上女兒。記者許政榆／攝影

試管嬰兒 凍卵 生育 陳玉珍

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