懷抱生子夢 47歲女戰神陳玉珍認「已凍卵」

台灣生育率為全球最低，政府祭出不孕補助盼提高生育率。有立院「女戰神」稱號的立委陳玉珍，現年已47歲，雖然目前未婚，今年仍首度嘗試冷凍卵子。她表示，雖然未來不一定要生，但女性生育有年齡侷限，提早凍卵也讓女生有更多選擇。

陳玉珍擔任立法院社會福利及衛生環境委員會召集委員，得知台灣生育率排名最後，今年四月底邀請台灣生殖醫學權威、華育生殖醫學中心院長徐明義等人，出席衛環委員會公聽會，分享專家學者意見。

「我是來現身說法的」陳玉珍透露，10年前有人建議她凍卵，但過去健康知識不足，到今年她47歲才想到要凍卵，一開始原不抱希望，沒想到來到華育，還順利取出卵子凍卵。她說，許多人不婚不生，政府推行不孕症補助方案，僅限於夫妻使用，政策仍有很大進步空間。

成功做試管嬰兒的夫妻也現身說法。今年45歲的楊小姐40歲結婚，做7次試管嬰兒才成功，知道懷孕上女兒那一刻，更感動落下眼淚。另外一位莫小姐來自大陸，30歲結婚，跟先生求子6年，2016年曾經懷孕，因為自己是建築師，工作壓力下導致流產，後來一直懷不上，後來經人推薦徐醫師，才順利懷上女兒，她認為醫生經驗跟技術非常重要。

徐明義表示，現代女性30至40歲期間，與男性一樣是事業衝刺期，但這時生育能力下降最快，以全世界資料統計來看，超過45歲以上的女性做試管嬰兒，懷孕成功率不超過3%，年齡是影響不孕症的關鍵原因。

徐明義指出，要讓45歲以上的婦女懷孕很難，但要凍卵、凍胚很簡單，尤其台灣生殖醫學進步，相較日本一年做45萬個試管嬰兒，僅成功5萬個孩子，台灣一年做4萬個試管嬰兒，順利產下1萬的新生兒。只要提前做卵巢檢測，了解個人卵巢功能，相信台灣生育率不會最後一名。