白色力量前進彰化海空步道 推四大公投兩好兩壞

彰化縣芳苑紅樹林海空步道紅到北台灣，台灣民眾黨舉辦「2021公投環台走一回」，民眾黨立委蔡壁如今天參觀海空步道，並參訪芳苑鄉離岸風電，她和彰化縣黨部主委張雪如共同呼籲，12月18日四大公投不要一面倒，民眾黨主張兩好、兩壞，讓民進黨政府聽聽真正的民意。

四大公投案提案包括核四重啟、萊豬不要來、公投綁大選、珍愛藻礁等，民眾黨不少黨員與幹部、志工今天到海空步道，分送「兩好、兩壞」文宣，請大家1218一定要去投票，許多遊客比出讚的手勢，大喊「加油！」

今天下午，蔡壁如到民眾黨彰化縣黨部籌備處參加座談會時表示，民眾黨支持護藻礁、反萊豬，不支持重啟核四、公投綁大選。可能有人質疑藻礁在桃園，「干彰化什麼事？」她說，保護藻礁事關整體台灣能源，台灣人一定要好好有7600年歷史的藻礁與環境生態。

蔡壁如表示，開啟與關閉核四，藍綠吵鬧40多年，斥資3千億元卻一度電都沒有發出，應該到此休兵，藍綠不要再惡鬥下去，否則第三勢力完全沒有空間，以現況來看，民進黨2025非核家園確定會跳票。

針對最新民調，民眾黨超車國民黨，蔡壁如說，「高興三分鐘就好」，台灣30、40年來只有藍綠惡鬥，需要第三勢力，也就是民眾黨的中道力量加以制衡，民眾黨希望透過理論、科學治國，而她最喜歡下鄉與民眾面對面溝通。

張雪如表示，彰化民眾相當關心萊豬、生態環境，民進黨政府並沒對人民說清楚、講明白；核四已老舊，且核電用電占比不高，國人應思考產業或民生發展節電產業才對。

蔡壁如法案主任潘翰聲說明四大公投案，民進黨全部打Ｘ，國民黨全部打Ｏ，都是一面倒，民眾黨立場是兩好（Ｏ）兩壞（Ｘ），不讓藍綠兩黨把公投作為政治鬥爭工具。