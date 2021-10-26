快訊

太魯閣號出軌案事發逾半年 法院裁定李義祥60萬交保、限制出境

黃天牧找國泰世華董座「喝咖啡」 點出1關鍵要銀行警惕

影／藍委廖國棟用阿美族語質詢 蘇貞昌回覆了

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
記者鄭媁／攝影
記者鄭媁／攝影

立法院本會期在委員會詢答新設口譯機制，國民黨立委廖國棟下午在立法院，以阿美族語向行政院長蘇貞昌提出質詢，蘇貞昌也簡短以阿美族語回覆。

廖國棟說，「原住民族語言發展法」通過4年，確認原住民族語言為國家語言，其中明定，政府機關處理行政、立法事務及司法程序時，原住民得以其原住民族語言陳述意見，各該政府機關應聘請通譯傳譯。

廖國棟說，國家已經通過「國家語言法」，他想好好用母語來表示意見。為了這次質詢，他有準備阿美族通譯及聽打人員，但聽立院幕僚說，蘇揆不願戴耳機同步聽翻譯內容，「是你不願意？」蘇貞昌答詢回「我沒有不要啊！」

隨後，廖國棟即針對原住民族轉型正義、保留地等問題，以國、台、阿美族語穿插質詢。

國家語言 原住民 阿美族 廖國棟 蘇貞昌

延伸閱讀

屏東高鐵到六塊厝 蘇貞昌：未來會規畫到潮州

斗六鐵路立體化卡關 蘇貞昌：請交通部看能幫什麼忙

迎戰四大公投 蘇貞昌：將帶團隊到各地報告

備受政治犯提拔？蘇貞昌：今日自由民主是前輩犧牲奉獻

相關新聞

朱立倫將在全代會宣布「公投誓師」啟動 夜宿凱道49天

為因應年底公投，國民黨中央下午召開公投小組會議，黨主席朱立倫將在本周六全代會宣示全民公投行動誓師啟動，最快本周日或下周一...

懷抱生子夢 47歲女戰神陳玉珍認「已凍卵」

台灣生育率為全球最低，政府祭出不孕補助盼提高生育率。有立院「女戰神」稱號的立委陳玉珍，現年已47歲，雖然目前未婚，今年仍...

四大公投、立委補選、「清昶」罷免連三戰怎麼打？ 國民黨內意見分歧

台中市第二選區基進黨立委陳柏惟遭罷免成功，緊接而來的將是12月18日的四大公投，以及可能在明年1月下旬舉行的台北市第五選區無黨籍立委林昶佐的罷免投票，以及陳柏惟遭罷免後的立委補選。不過，對於這三場仗要怎麼打，國民黨內意見分歧，是要一鼓作氣還是切割處理，全力備戰公投，國民黨內仍無定見。

影／藍委廖國棟用阿美族語質詢 蘇貞昌回覆了

立法院本會期在委員會詢答新設口譯機制，國民黨立委廖國棟下午在立法院，以阿美族語向行政院長蘇貞昌提出質詢，蘇貞昌也簡短以阿...

李雲迪嫖妓踩到誰的雷？為何激起社會大眾爭相訕笑扔石

曾獲蕭邦鋼琴大賽冠軍的中國大陸鋼琴王子李雲迪嫖妓被捕，背後理由眾說紛紜。有人稱中國政府想轉移大眾對瀋陽爆炸的注意力，有人說中國不滿本屆大賽冠軍為加拿大籍的華裔鋼琴家劉曉禹，藉此壓壓該賽風采。不論真正理由為何，中國政府確實掌握住大眾對嫖妓的迷思，各界焦點才會集中李雲迪，而非質疑中國政府。...

蔡英文承諾聽證會變「公聽會」 藻礁公投領銜人痛罵：墮落！

珍愛藻礁等4項公投12月18日投票，立院在野黨團與環團日前要求民進黨政府兌現蔡英文總統承諾，在公投前辦聽證會，民進黨團最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。