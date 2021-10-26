影／藍委廖國棟用阿美族語質詢 蘇貞昌回覆了

立法院本會期在委員會詢答新設口譯機制，國民黨立委廖國棟下午在立法院，以阿美族語向行政院長蘇貞昌提出質詢，蘇貞昌也簡短以阿美族語回覆。

廖國棟說，「原住民族語言發展法」通過4年，確認原住民族語言為國家語言，其中明定，政府機關處理行政、立法事務及司法程序時，原住民得以其原住民族語言陳述意見，各該政府機關應聘請通譯傳譯。

廖國棟說，國家已經通過「國家語言法」，他想好好用母語來表示意見。為了這次質詢，他有準備阿美族通譯及聽打人員，但聽立院幕僚說，蘇揆不願戴耳機同步聽翻譯內容，「是你不願意？」蘇貞昌答詢回「我沒有不要啊！」

隨後，廖國棟即針對原住民族轉型正義、保留地等問題，以國、台、阿美族語穿插質詢。