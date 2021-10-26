【重磅快評】還要買嗎？高端疫苗多到猴年馬月打不完

美國宣布11月8日起所有入境旅客，包含台灣在內，都要完整接種美國FDA或WHO核准疫苗才可入境，並列出七種認可疫苗，一如預期，我國的高端疫苗不在名單內。衛福部長陳時中說美方迄無積極回應、外交部說將配合主管機構協助高端疫苗早日取得認可。比較奇怪的是，指揮中心發言莊人祥說還要繼續向高端購足五百萬劑，以免違約，予人劃錯重點的感覺。

11月8日起，外籍旅客須打完2劑獲FDA或WHO核准疫苗才可入境美國，國產高端疫苗不在其中，引起國人關切。其實美方這項宣布並非突如其來，早在8月中旬，美國在台協會台北辦事處新任處長孫曉雅拜會疾管署，陳時中就證實雙方有討論雙邊認證的議題；同月23日高端疫苗開打，陳時中更信誓旦旦說會與美國談判疫苗雙邊認證，還說美方很重視高端疫苗，會爭取高端疫苗列入認證範圍。

期間，為提振高端的「打氣」，除了總統蔡英文、副總統賴清德先後各打了兩劑高端疫苗，陳時中也自爆，他的太太跟次子都選擇打高端，太太的反應很輕微，次子沒有任何不適感；他還說看了國際有關機構、協會對於免疫橋接的建議，都和衛福部的EUA很像，不論是規模，或是綜合抗體，高端的作法與跟國際逐漸認可的方式相同，高端也自行到國外做了相關藥證的努力，因此受肯定的機會提高。

陳時中拚命為高端作多，還把家人打高端的事都拿出來說嘴，奈何抵擋不過現實的檢驗；一個月前，美國入境新規定出爐，陳時中說那是針對先前限制的疫情嚴重33國放寬，台灣不會受到影響；但美國在台協會發言人鄧艾德管不了陳時中的顏面 ，向媒體直接挑明著說，11月起所有外國旅客入境美國皆須出示完整疫苗接種證明。當然，台灣也沒有獲得特殊的待遇。

一個月時間又過去了，陳時中說要和美國人討論爭取，結果美國入境新規還是和一個月前的版本一樣，只是認證的疫苗多了Covishield（印度版AZ），陳時中這時應該好好向國人報告，兩個月前就說要向美方談判疫苗雙邊認證，但兩個月來的進度在那裡？我們做了什麼努力？從美方發布的訊息及我方的回應內容空洞，看來是一點進度也沒有。

最讓人好奇的是，昨天美方宣布新制上路，陳時中首度承認高端疫苗會打不完，他表示目前高端已接種136萬劑，庫存還有223萬劑，政府與高端簽約是500萬劑加上500萬劑開口合約，如果使用量不到500萬劑，就不會再買開口合約的500萬劑，這500萬劑應該是用不完，考慮捐贈給其他國家。至於國外EUA，巴拉圭正在努力，而捐贈也很難說，因為有很多國家在接洽，不方便透露。

才過一天，莊人祥又更正陳時中的數據，說衛福部實際驗收高端疫苗是223萬劑，已經接種136.7萬劑，最新數字為剩餘86.4萬，並非庫存223萬劑，疑部長口誤澄清。但更讓人驚訝的是，莊人祥說，衛福部還是要繼續向高端購足500萬劑，因為有簽約，免得高端受罰。

其實，近來高端打氣低迷，甚至一天僅有千餘人劑次，連衛福部都懶得公布數字，這也是陳時中記錯庫存數字的原因，但如果以這種速度施打，一萬劑恐怕就要打上十天，光是目前庫存量就要近30個月才能消化得完；莊人祥說年底前要繼續購足500萬劑，剩餘的高端會持續生產或進行封緘檢驗，指揮中心也會進行驗收，如此一來，庫存的疫苗真不知要打到何年何月？效期可以撐那麼久嗎？

高端疫苗抄了一條國際無法認證的捷徑取得 EUA，到了攤牌時刻，官員腦袋裡還想著如何消化預算，拿人民的納稅錢去購買一天只打一千劑的疫苗，數量可能多到猴年馬月都還打不完，而不是想辦法去積極督促業者趕快進行第三、四期臨床實驗，以取得歐盟、WHO及美國認證及認可，疫苗這條路，如果不開大門走大路，恐怕永遠也達不到目的地。

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