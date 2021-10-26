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蔡英文承諾聽證會變「公聽會」 藻礁公投領銜人痛罵：墮落！

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
藻礁公投領銜人潘忠政今天在臉書痛批「搶救大潭藻礁7年來，我們碰到的就是越來越沉淪的有權者」，更大罵執政黨「墮落」。資料照。記者朱冠諭／攝影
藻礁公投領銜人潘忠政今天在臉書痛批「搶救大潭藻礁7年來，我們碰到的就是越來越沉淪的有權者」，更大罵執政黨「墮落」。資料照。記者朱冠諭／攝影

珍愛藻礁等4項公投12月18日投票，立院在野黨團與環團日前要求民進黨政府兌現蔡英文總統承諾，在公投前辦聽證會，民進黨團最後卻僅同意辦公聽會，引發反彈。藻礁公投領銜人潘忠政今天在臉書痛批「搶救大潭藻礁7年來，我們碰到的就是越來越沉淪的有權者」，更大罵執政黨「墮落」！

潘忠政表示，立院內政委員會21日召開海洋保育相關專題報告，藻礁保育是其中最受矚目的議題，很高興國民黨、民眾黨立委，響應環團要求召開聽證會一事提出提案，要求海委會「1個月內辦理聽證會」。

潘忠政說他們心知肚明，民進黨的委員占多數，這個提案表決要過困難度高，結果當然被封殺，但民進黨封殺該提案就罷了，竟然以原先國、眾的提案版本，直接刪改成「3個月內辦理公聽會」通過。

潘忠政強調，聽證會和公聽會的規格是天差地別的，民進黨不想面對真相，要放棄理想，至少也該低調一點；怎麼會是提每位委員都可以自行辦理的「公聽會」，時間還押到3個月？「3個月後是明年的事了啊！」

潘忠政受訪說，公聽會早已舉辦多次、都淪為各說各話，他們要求的是有嚴謹程序、政府需落實決議的聽證會，更何況3個月後公投早已結束，別想用公聽會混淆視聽。

立院在野黨團與環團日前要求民進黨政府兌現蔡英文總統承諾，在公投前辦聽證會，民進黨團最後卻僅同意辦公聽會，藻礁公投領銜人潘忠政今天表達不滿。圖／取自潘忠政臉書
立院在野黨團與環團日前要求民進黨政府兌現蔡英文總統承諾，在公投前辦聽證會，民進黨團最後卻僅同意辦公聽會，藻礁公投領銜人潘忠政今天表達不滿。圖／取自潘忠政臉書

民進黨 潘忠政 大潭藻礁

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