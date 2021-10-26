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屏東高鐵到六塊厝 蘇貞昌：未來會規畫到潮州

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導

高鐵延伸宜蘭選址爭議沸沸揚揚，高鐵延伸屏東案目前規畫到六塊厝設站，立委蘇震清下午在立院質詢時，認為交通建設「重北輕南」，延伸案到六塊厝，但到墾丁、屏東轉接不便，認為應一次到位。蘇貞昌回應未來會規畫延伸到屏東潮州。

行政院去年核定高鐵延伸屏東案，長度17.5公里、經費達到618億元，目前正在辦理綜合規畫和環評。蘇貞昌年初時答覆蘇震清質詢時就曾強調，已要求交通部針對此案，規畫時不只是從左營到六塊厝，也要保留到潮州。

蘇貞昌今天下午到立法院報告並質詢時，蘇震清再提起此事。蘇震清以高鐵延伸宜蘭、屏東相比，延伸宜蘭路線長度56公里、建設經費1764億元，只花了兩年檢討，還辦了選址說明會。相較之下，延伸屏東17.5公里，在屏東縣內只有2.5公里，造價卻是618億元、檢討長達12年，還沒辦選址說明會。

蘇震清說，六塊厝前不著村、後不著店，觀光客沒有人會去。行政院長蘇貞昌自己是老縣長，難道不知道嗎？他說，高鐵是長程運輸，六塊厝在屏北，旅客去墾丁、恆春等屏南地區，搭到六塊厝要怎麼接駁轉運？「搞不好搭到左營還比較方便。」

蘇震清說，未來六塊厝要設置200多公頃的科學園區，但真的要帶動地方發展，不是靠科學園區，而是屏東整體發展。

對此，蘇貞昌說，高鐵延伸至屏東他大力支持，高雄市長陳其邁也贊同高鐵路線至六塊厝，但他有特別指示交通部，「六塊厝不是最南點，未來要再延伸到潮州。」對於蘇震清追問「能不能一次就到位？」蘇貞昌說，自己已有向交通部指示早日處理。

高鐵延伸宜蘭 屏東縣 蘇震清

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