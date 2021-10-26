迎戰四大公投 蘇貞昌：將帶團隊到各地報告

年底四大公投，蔡政府將全面應戰。針對蔡英文總統會出席首場座談會，行政院長蘇貞昌下午在立法院受訪時表示，公投就事論事，政府會站出來，向人民清楚報告，政府為你做什麼、為什麼要這樣做，「總統會努力，我也會帶整個團隊，到各地向人民報告」。

蘇貞昌表示，公投是就事論事，讓人民了解哪些事情、該做什麼決策才是對的。他說，台灣在經濟上是11年來新高、對美貿易占2點多兆，卻是還要自己進口萊牛，把萊豬比做毒豬肉，對需要用電、又要反對發電。