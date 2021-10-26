立法院外委會會議僅半數出席 陳以信：吳釗燮藐視國會
立法院外交委員會周四安排邀請外交部部長吳釗燮等部會首長，專題報告「台海軍事緊張升高對我國防戰備與美陸台三方關係之影響」，吳今天發函要求請假。國民黨及外交委員會召委陳以信下午在臉書批評，吳藐視國會。
陳以信表示，吳釗燮從這屆國會上任以來，親自出席外委會報告的頻率非常低，到目前為止要他來24次，結果只來12次，缺席達二分之一，出席率這麼差的學生根本應該被退學；這次吳又不來，還是次長代行請假，真是藐視國會。
陳以信說，這會期還要審預算，吳釗燮現在要跑出國，最快也要一個月後才能再來立法院，既然這個月部長不在家，外交部預算還審什麼？畢竟連部長都不在乎外交部預算，立委又何必在乎外交部預算？
陳以信表示，外交預算都是民脂民膏，只要吳釗燮一天不來外委會，就杯葛外交部預算審查，先幫民眾把錢省起來，看吳何時來再來審。
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