核四公投怎麼投？ 侯友宜：投票是秘密行為

新北市議員鄭宇恩、鍾宏仁今日在新北市議會總質詢時質問新北市長侯友宜，要求他對核四公投表態。侯友宜回應，能源政策是中央權限，核安相當重要，不過科技不斷進步，很多事情以前不可以，不代表現在不可以，自己會盡個人義務去投票，但投票是秘密行為，會尊重法令。

鄭宇恩說，年底就要公投，市長一直說沒有核電安就沒有核電，但這個東西沒有辦法完全被政府守護，所以沒有核電才是最安全的。身為市長，對國家政策有表態義務，若不表態，市民無法得知市長傾向，核安是一輩子的事，希望市長可以表態。

鍾宏仁則說，自己有朋友接觸核四工程，對裡面的安裝、拼裝、維護都沒有信心，裡面有相當多問題，且台灣又在地震帶，根本不適合發展核電，若真的發生狀況，風險是大家承擔，不是只有中央政府的事。

鍾宏仁指出，台中市長盧秀燕支持核四重啟，但也講明不能在台中市設置，但侯友宜身為新北市長，卻沒有反對核能廠，在這點上面表現不如盧秀燕。

侯友宜表示，自己對核安問題不陌生，在新北市多年也常去看核電廠，核安相當重要，不過現在科技一直進步，安全係數不斷提升，很多事情以前都不可以，但不代表現在不可以。

侯友宜說，所有電能使用、能源都是配合中央權限，他們會予以尊重，不過絕對不能缺電，前兩次大停電造成台灣經濟很大的損失。

侯友宜提到，能源配比很重要，但現在最重要的是核廢料問題，當時政府說40年就要移走核廢料，結果現在又通通放在新北，也沒有處理，政府輪替後也有責任要延續政策，要解決問題，不可以說沒辦法解決就放在新北市。

至於核四公投會怎麼投？侯友宜回應，行使公投是每個人都會去做的義務，投票是秘密行為，我們要尊重法令，做自己該做的事。