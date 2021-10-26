備受政治犯提拔？蘇貞昌：今日自由民主是前輩犧牲奉獻

行政院長蘇貞昌之前針對施明德質疑「誰不是特務？」強調自己「一生坦蕩、可受公評」，但施妻陳嘉君昨說蘇是「備受政治犯提拔」。蘇貞昌今天下午回應，他過去在許多演講場合都說，「台灣可以有今天的自由民主是多少前輩在前頭犧牲奉獻，多少後進腳步堅定跟上」，他期待繼續努力。

前民進黨主席施明德日前質疑當年美麗島事件的辯護律師「誰不是特務」？美麗島律師群出身的行政院長蘇貞昌當時強調「我一生坦蕩，備受檢驗，可受公評」，施妻陳嘉君作攤卻再回應，備受檢驗她不清楚，但「蘇真的備受政治犯提拔。」

她說，蘇貞昌1993年屏東縣長敗選，政治犯施明德提拔他作民進黨祕書長兼發言人，1997年政治犯盧修一「驚天一跪」提拔了蘇貞昌當選台北縣長，「很巧，他人生重要的轉折，真的備受政治犯提拔。

對此，蘇貞昌下午受訪時說，過去40年一路走來，在許許多多的演講場合，他都說，「台灣能夠有今天的自由民主，是多少前輩在前頭犧牲、奉獻，多少後進腳步堅定跟在後面」。

蘇貞昌說，就是因為有這樣一代一代台灣人的努力，才有今天的自由、民主、開放、經濟成長，我們非常非常地感謝，也非常非常地期待大家繼續努力，只有集合眾人之力，才能讓台灣往更好繼續走下去。