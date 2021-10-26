民調首度輸民眾黨 國民黨：與民眾真實感受不同

台灣民意基金會今公布各政黨「情感溫度」民調結果顯示，台灣人對國民黨平均溫度45.10度、台灣民眾黨47.28度，民眾黨首度勝過國民黨。國民黨表示，任何民調都是參考，該基金會的民調數字與長期追蹤「政黨支持度」的政大選研中心及其他機構，明顯有巨幅落差，恐怕也與民眾真實感受不同，相信民眾會加以判斷。

國民黨說，該民調實施抽樣於「刪Q罷免案」之前（10月18-20日），在罷免案通過後，政治態勢已大為不同，外界可以多所觀察。

國民黨強調，國民黨一路走來都與民眾站在一起，將為民眾發聲，持續檢驗在疫苗、紓困等政策上執政失能的民進黨政府。面對即將到來的四大公投案，國民黨也會全力排除當權者的阻礙，讓民眾可以大聲說出對於民進黨的不信任聲音。