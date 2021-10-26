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影／馬英九籲速加入ECFA 蘇貞昌：不反萊豬最實際
前總統馬英九建議蔡英文總統，趕快在立院通過ECVA才有利進入CPTPP，行政院長蘇貞昌下午受訪時說，馬總統應清楚明白告訴國民黨，不要再去反對符合國際標準的萊豬最實際。
前總統馬英九上午出席「台灣玉山二十周年慶祝大會暨論壇」，他致詞時表示，台灣和中國大陸相繼申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），他建議，蔡總統趕快在立院通過「兩岸協議監督條例」來審查服貿協議，展現自由化和開放的決心，會有利於雙方加入CPTPP。
蘇貞昌下午被問到此事時說，「如果馬前總統能夠，很清楚明白告訴國民黨說，當時他是怎樣開放符合國際安全標準的萊牛，現在卻吃著牛肉，不要再國民黨去反對符合國際標準的萊豬，這樣最實際」。
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