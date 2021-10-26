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四大公投全面迎戰 蘇貞昌：會帶團隊到各地報告
年底四大公投，蔡政府將全面應戰。針對蔡英文總統會出席首場座談會，行政院長蘇貞昌下午受訪時說，公投就事論事，政府會站出來，向人民清楚報告，政府為你做什麼、為什麼要這樣做，「總統會努力，我也會帶整個團隊，到各地向人民報告」。
四大公投案將於12月18日投票，民進黨將重啟全國超過百場的「台灣政進步、向您報進度」說明會，呼籲民眾投下「四個不同意」，說明會最快本周六重啟，且第一場由蔡英文總統親自上陣的「首發場」將辦在桃園。
蘇貞昌下午受訪時表示，公投是就事論事，讓人民了解哪些事情、該做什麼決策才是對的。他說，台灣在經濟上是11年來新高、對美貿易占2點多兆，卻是還要自己進口萊牛，把萊豬比做毒豬肉，對需要用電、又要反對發電。
蘇貞昌說，國民黨總是用這樣的方法來讓政府不能做事，把各種應該理性討論、應該來把事情讓各方面能夠對台灣的未來最好，卻要在成政治操作，這樣很可惜。「所以政府要出來，清清楚楚向人民報告，政府為你做什麼，為什麼要這樣做，總統會努力、我也會帶整個團隊，到各地向人民報告。」
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