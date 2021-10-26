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結合民團推年底4公投 國民黨擬採雙論述主軸分進合擊

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
四大公投年底登場。本報資料照片
四大公投年底登場。本報資料照片

國民黨重啟反萊豬等4公投宣傳，明天上午將召開黨主席朱立倫接手後首度公投小組會議，決定後續宣講活動安排與確認論述主軸。小組執行長林為洲中午受訪表示，未來論述主軸將分兩條路線，才能兼顧尊重黨內與合作的公民團體

林為洲說，黨內宣講、街講、研習營活動由國民黨主導，比較沒有問題，看要只宣傳國民黨提的反萊豬與公投併大選兩公投，還是宣傳3個或4個公投，內部討論確定後就沒有問題。

至於與公民團體合作，林為洲表示，那就要互相大家協商一下，要尊重公民團體，怕有內部矛盾，比如與公民團體主辦的秋鬥合作，「護藻礁、反萊豬」絕對沒問題，「公投綁大選」公投好像也OK，但核四重啟公投就會比較沒有共識。

林為洲說，要與公民團體合作，論述主軸就要以他們為主，尊重他們訴求，才能盡可能擴大社會各界的結合。

至於參與秋鬥後，國民黨是否在自辦造勢活動宣傳公投？林為洲分析，秋鬥從11月13日走到12月12日大集結，已經是公投宣傳的最後黃金周，國民黨不排除再自辦大活動，但可能要再前一周，目前沒定論，要公投小組決定。

公投 公民團體 林為洲

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