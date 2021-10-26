推跟騷法補社會安全網漏洞 國民黨團籲游錫堃盡快協商

國內重大刑案頻傳，案發前屢傳跟蹤、騷擾跡象，讓跟蹤騷擾防治法立法更顯需要。立法院國民黨團今天發函立法院長游錫堃，要求盡快召集朝野協商跟騷防治法草案，落實蔡英文總統要把社會安全網補好的承諾。

黨團書記長陳玉珍表示，跟騷法5月已完成委員會審查，目前等待游錫堃召集朝野協商完成，才能完成立法，解決現有法律規範不足之處，讓人民生命安全免於恐懼，也才能兌現蔡英文總統說要補社會安全網承諾不是打假球。

黨團副書記長洪孟楷表示，國民黨有議員遇到跟蹤騷擾問題，民進黨也傳出有發言人受到類似危害，跟騷法行規範對象也不分年齡、性別與黨派，如果沒有及時介入，台灣安全網就存有破口，跟騷法完成立法，可讓人感受到人性光輝一面。

國民黨籍立委林思銘表示，跟騷法是社會期待的法案，上一屆立院任期，卻因民進黨政府反對沒有完成三讀，這會期也是在朝野共提出24個版本後，行政院會版本千呼萬喚才出來，希望游錫堃盡快完成協商，讓立院能順利完成三讀立法。

林思銘認為，跟騷行為不限於性別，包含近日的變臉罷凌侮辱他人人格，都應是跟騷法適用範圍，過去大阪辦事處前處長蘇啟誠就是在網路上遭騷擾罷凌自殺，社維法罰則輕，難以有作用，跟騷法完成立法，網路罷凌才能被遏止。

國民黨立委林為洲表示，立院這會期要審3種預算，沒太多時間修法，跟騷法這麼重要的法律要排最優先，這才是補漏社會安全網的一部分，不要像民進黨排像選罷法、地制法等一些跟民生無關的案子。

林為洲批評，跟騷法行政院版本保守，同性騷擾情形也所在多有，卻被排除適用，這也是性別歧視。國民黨立委葉毓蘭也說，行政院版把跟騷定義為犯罪行為，但要經過司法偵辦，不如警方直接介入有效，難道要等下個被害者出現才要立法？