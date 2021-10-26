王國材批柯文哲健忘 北市發言人回嗆：承擔很難？

基隆捷運爭議未了，交通部長王國材今也指柯文哲有健忘症，建議柯把去年四長會議的五點共識拿出來看。柯文哲今公開行程未受訪，僅回「哎呦，共識？.....」似乎對於共識有話要講，但沒有多做說明。

台北市長柯文哲昨嗆民進黨，基隆輕軌變成基隆捷運，基隆捷運沒有基隆，根本是騙局。基隆市長林右昌回嗆柯說謊，指北北基首長會議有五共識。王國材今也指柯文哲有健忘症。

北市府發言人陳智菡今天表示，基隆捷運大部分都在基隆與新北，目前規畫基隆捷運在台北僅1.45公里，原規畫19.5公里，台北市只占不到10分之1，原本交通部就有意交由新北市興建，台北市也無接手意願，部長王國財卻講成「不敢」交由台北市捷運局。延宕拖延在先、卸責在後，讓人不禁想問，主事者就事論事、勇於承擔很難嗎?

陳智菡說，近日針對基隆捷運議題，柯市長不斷詢問的重點，是為何路線一再變更、開工日遙遙無期？交通部、基隆市明知所以卻想混淆視聽歸責於北市，實在不負責任。

陳智菡也批評，當日五點決議並不包含基隆到八堵站的「路線變更」，而是今年九月份，基隆與新北討論的結果，與台北市並無關聯，現在路線要變更，短期內無法開工也與北市無涉。

延燒多時的基隆捷運爭議，柯文哲昨天問民進黨，「不要再講屁話了，明白問，什麼時候開工？」還轟當時的前瞻計畫基隆輕軌就是要騙票，前瞻計畫都是假的，就是騙到2020總統大選，就莎呦娜拉，拜拜，下一次再換個新的題目來騙，是這樣嗎？」

王國材今天說「柯市長有健忘症」，希望市府幕僚可以把四首長會議紀錄給市長看，每點都是按照決議來做。