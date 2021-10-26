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【即時短評】是否再戰？顏寬恒最後一刻才會掀底牌

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
儘管陳柏惟被罷免了，但去年和陳競選落敗的國民黨前立委顏寬恒是否參與補選，卻陷入長考。圖／取自顏寬恒臉書
儘管陳柏惟被罷免了，但去年和陳競選落敗的國民黨前立委顏寬恒是否參與補選，卻陷入長考。圖／取自顏寬恒臉書

立委陳柏惟罷免，去年和陳競選落敗的國民黨前立委顏寬恒是否參與補選，卻陷入長考，現實來看，同意罷免陳柏惟的票，不見得就會轉移給顏寬恒。是否再戰？讓顏寬恒和顏家都頗費思量，尤其在民進黨還未推出人選前，未到最後一刻，底牌還不會揭開。

至於藍營地方盛傳顏寬恒的胞妹、台中市議會副議長顏莉敏可能代表國民黨出征，接近顏家人士說，這涉及顏莉敏的個人意願，而且任期到明年，對選民仍有承諾在身。

接近顏家人士分析，客觀而言，第二選區選民的自主性高，從去年的立委一戰就讓顏家深刻體會，儘管顏家在地方服務、經營已久，但地方仍有鄉親不表認同，使得基本盤一直難以再擴展，若是對手推出形象清新或具戰鬥力人選，就不免面臨一場硬戰。

而且從得票來看，藍綠兩陣營差距不大，選戰每每打得吃力，即便這次的罷免案過了，但同意罷免的票不見得都會轉成支持顏家的票，但反對罷免的票確十分堅定，這使得顏家即使參與了罷免，但對於是否再度參加補選，陷入不同的思考。

若是讓顏莉敏參選補選，而顏寬恒改選市議員，進而爭取議長，雖說亦是一種組合，但人選仍出自顏家，基本色彩未變，且亦牽動政壇變化和顏莉敏個人意願。另亦有一種聲音是，顏寬恒去年才剛敗，建議顏寬恒先休息沈澱，待下屆再出馬。但是，顏家也考量，此次若不出，未來再戰就失去先機，左右都為難。

不過，顏家畢竟在地方經營已久，有穩定的基本盤，且眼前在第二選區檯面上，藍營仍未有其他可能人選，所以國民黨仍尊重顏家，並希望能儘快做出決定。

至於泛綠陣營人選，原先看好的陳柏惟服務處執行長李雨蓁已確定因戶籍尚未遷來台中，資格不符，至於民進黨則有曾與顏寬恒交手2次的新系市議員陳世凱和正國會市議員張家銨，以及前立委洪慈庸、林靜儀都被點名。

顏寬恒 罷免 陳柏惟

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