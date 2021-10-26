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打高端進不了美國 江啟臣：政府應賠償打高端國人損失

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委江啟臣今表示，憲法保障人民遷徙自由，但如今蔡政府鼓勵國人打高端政策導致人民不能去美國，造成損失，政府應要賠償。圖為疫苗接種，本報資料照片
國民黨立委江啟臣今表示，憲法保障人民遷徙自由，但如今蔡政府鼓勵國人打高端政策導致人民不能去美國，造成損失，政府應要賠償。圖為疫苗接種，本報資料照片

美國11月8日起外籍旅客須打完2劑獲美國FDA或世界衛生組織（WHO）核准疫苗才可入境，高端疫苗不在其中。國民黨立委江啟臣今表示，憲法保障人民遷徙自由，但如今蔡政府鼓勵國人打高端政策導致人民不能去美國，造成損失，政府應要賠償。

江啟臣認為，現在政府應讓打高端的國人改打其他國際認證疫苗，否則他們哪裡都去不了，形同被隔離。

國民黨立委林為洲也認為，問題歸結還是在於國產高端疫苗要獲得國際認證才是正辦，這樣對國產疫苗發展也才最有幫助，不然民眾打了之後不能出國，影響深遠。也登記打高端的林也透露，「我還沒打」，還在等高端完成三期臨床試驗。

至於正副總統蔡英文與賴清德因施打高端無法訪美，林為洲說，我國的正副總統本來就很難出國，去美國更是困難，影響不大。

高端疫苗 美國 江啟臣

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