新北市長連任後會做好做滿？ 侯友宜：選舉還太遠
新北市長侯友宜今日至議會接受總質詢，新北市議員周雅玲提到，新北市還有許多重大建設都尚未完成，想問侯友宜明年若連任成功後，是否會做好做滿？侯友宜回應，現在離選舉還太遠，自己現在是新北市長，會做好眼前的事。
侯友宜說，目前離選戰仍太遠，他現在是新北市長，就會把握每一天，好好做事。
新北市議員鍾宏仁則提到，侯友宜當初上任時，國民兩黨議員都覺得他很用心，虛心受教，但後來發現身邊出現2個小惡魔，有1個遇到問題時，會說這個不用理它，凹一下就好，另1個遇到問題時，就會希望發揮自己的口才，來代表市長發言，這2個小惡魔可能會影響侯友宜的未來施政。
侯友宜笑答，謝謝議員提醒，大家會一起努力做事，如果做得不好，就跟他說，沒有問題。
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