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獨／民進黨重啟百場公投說明會 首站從桃園出發

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
四大公投案將於12月18日投票。本報資料照片
四大公投案將於12月18日投票。本報資料照片

四大公投案將於12月18日投票，近日新冠肺炎本土疫情趨緩，民進黨將重啟全國超過百場的「台灣政進步、向您報進度」說明會，呼籲民眾投下「四個不同意」。據了解，說明會最快本周六重啟，且第一場由蔡英文總統親自上陣的「首發場」將辦在桃園，一改過去從台北出發的傳統。

四大公投包括反萊豬、護藻礁、重啟核四及公投綁大選。民進黨規畫「台灣政進步、向您報進度」說明會一波三折，已經兩度延期，第一次是4月碰上太魯閣號事故，隨後又遇到5月本土疫情爆發，拖延至今。

根據日前規畫，說明會除了在全國各縣市由民代主辦之外，還有「百工百業」組成的「社團菁英領袖場」，可能在北、中、南舉行，黨中央也將派出「重量級」講師宣傳，包括行政院長蘇貞昌、副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安及新竹市長林智堅等都是主要陣容。

另據了解，蘇貞昌態度相當積極，甚至希望「場場都到」，民眾應有機會再度看到蘇貞昌拿著撞球桿說明政策；黨內民代也認為，說明會必須由「大人」出來講，才會有說服力。

民進黨今天表示，本周三中執會，黨主席蔡英文會向外界說明民進黨對於公投的態度，屆時民進黨也會針對相關規畫進一步說明。

民進黨 公投 蘇貞昌

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