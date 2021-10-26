聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／民進黨重啟百場公投說明會 首站從桃園出發
四大公投案將於12月18日投票，近日新冠肺炎本土疫情趨緩，民進黨將重啟全國超過百場的「台灣政進步、向您報進度」說明會，呼籲民眾投下「四個不同意」。據了解，說明會最快本周六重啟，且第一場由蔡英文總統親自上陣的「首發場」將辦在桃園，一改過去從台北出發的傳統。
四大公投包括反萊豬、護藻礁、重啟核四及公投綁大選。民進黨規畫「台灣政進步、向您報進度」說明會一波三折，已經兩度延期，第一次是4月碰上太魯閣號事故，隨後又遇到5月本土疫情爆發，拖延至今。
根據日前規畫，說明會除了在全國各縣市由民代主辦之外，還有「百工百業」組成的「社團菁英領袖場」，可能在北、中、南舉行，黨中央也將派出「重量級」講師宣傳，包括行政院長蘇貞昌、副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安及新竹市長林智堅等都是主要陣容。
另據了解，蘇貞昌態度相當積極，甚至希望「場場都到」，民眾應有機會再度看到蘇貞昌拿著撞球桿說明政策；黨內民代也認為，說明會必須由「大人」出來講，才會有說服力。
民進黨今天表示，本周三中執會，黨主席蔡英文會向外界說明民進黨對於公投的態度，屆時民進黨也會針對相關規畫進一步說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言