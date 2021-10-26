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國民黨被民眾黨超車 江啟臣：民調難免上上下下

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
最新台灣民意基金會民調，柯文哲的民眾黨首度超車國民黨，對此，前主席江啟臣說，民調起起伏伏，有時候難免會上上下下。記者林麗玉／攝影
最新台灣民意基金會民調，柯文哲的民眾黨首度超車國民黨，對此，前主席江啟臣說，民調起起伏伏，有時候難免會上上下下。記者林麗玉／攝影

為行銷台中梨山蜜蘋果，台中和平鄉農民今天北上到台北市政府一樓大廳舉辦推廣記者會，原本北市府僅副市長蔡炳坤代表市長柯文哲，與國民黨前主席江啟臣同台，不過柯上午十點多臨時新增行程，柯江兩人再度同台，互動熱。

對於新任黨主席朱立倫剛上任，最新台灣民意基金會民調，柯文哲的民眾黨首度超車國民黨，對此，江啟臣說，民調起起伏伏，有時候難免會上上下下，不管任何人帶領黨，都要特別小心警惕。

江啟臣提到，政黨競爭是不進則退，大家都在爭取民眾支持，所以國民黨作為在野黨，也必須以民為本，隨時注意民意動向、以民意為依歸，相信只要往這方向持續努力，還是可以得到民眾支持。

由於柯文哲原本不出席，是否是為了柯江同台臨時新增行程，對此，江啟臣說，「這我不知道，但應該是蜜蘋果很好吃吧。」江表示，台中和平區蘋果真的很好吃，相信柯文哲應該也是想幫台中農民推銷，希望和平區農產能得到台北市民的喜歡，當然也謝謝柯文哲特別撥時間，幫忙推銷他選區、和平區最好吃的蘋果。

至於陳柏惟罷免案過關後，接下來台中二選區補選受關注，是否會與民眾黨藍白合作，民眾黨不推派人？江啟臣說，目前的確還不明朗，到底參加補選有哪些人，不過他聽到或許民眾黨有人選，但站在地方角度，希望大家尊重選民選擇，還有到底怎樣人選符合在地需求、反映民意、監督政府，往這方向提名優秀黨籍人選參選，至於與其他政黨合作等等，這應該由黨中央考量。

不過傳出前立委顏寬恒可能不選，改由顏寬恒胞妹、副議長顏莉敏代表國民黨出征，對此，江啟臣表示，這部分他最近還沒機會跟顏寬恒聊到，但他想尊重顏的決定，因為對選民來講，任何一個決定都是要負責任的。

江啟臣說，顏寬恒擔任過立委，也知道民代對選民責任，這一次罷免過程、結果也再度證明 人民可以給權力，當然也可以收回權力，所有參與補選的人都必須嚴肅向選民負責、必須把承諾付諸實現，相信顏寬恒會做自己最智慧決定。

江啟臣 柯文哲 顏寬恒

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