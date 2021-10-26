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柯轟基捷騙局 林右昌：別模糊焦點大家也不需挑撥離間

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
柯轟基捷騙局 林右昌：別模糊焦點大家也不需挑撥離間
柯轟基捷騙局 林右昌：別模糊焦點大家也不需挑撥離間

基隆輕軌升級基隆捷運，路線變更與台鐵脫鉤，連日引起台北市長柯文哲、基隆市長林右昌交火。基隆市長林右昌今天再被問到此事時表示，真理就在那邊，不要模糊焦點，大家也不需要挑撥離間。

林右昌今天上午在市務會議後記者會，媒體詢問有關柯文哲一再砲轟基捷騙局一事，林右昌說，真理就在那邊，不要模糊焦點，大家也不需要挑撥離間；媒體再問，有些網友在社群留，如果還要去八堵轉車不方便，不會去搭。林右昌回應，基隆捷運當然一定會進到基隆，這是一個假議題，他昨天也說明過了。

林右昌昨天在記者會，出示去年「四長會議」會議結論，強調白紙黑字都是前一天每位市長逐字確認，柯居然說當天才知道，實在「沒有政治誠信」。他本來不太想再講，縣市長這樣吵架沒什麼意義，但柯不能扭曲事實，不能講過的話、做過的事又不願守承諾。柯這幾天講話就像鬼打牆，一直提5年前的事，難道忘了去年大家整合出新共識？

交通部長王國材日前宣布，基隆捷運出現重大變化，除了八堵到南港段幾乎與台鐵「脫鉤」，八堵到基隆段台鐵存廢問題，則未來再議。王國材今天上午10時參加黃光芹《新聞不芹菜》專訪，被問到柯質疑分為兩階段處理，是等反攻大陸以後再處理嗎？對此，王國材今天指柯有健忘症，建議他把去年四長會議的五點共識拿出來看，並沒有違背。

柯轟基捷騙局，林右昌：別模糊焦點大家也不需挑撥離間。記者游明煌／攝影
柯轟基捷騙局，林右昌：別模糊焦點大家也不需挑撥離間。記者游明煌／攝影

基隆捷運 林右昌 王國材

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