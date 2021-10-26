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民眾黨首度超車國民黨 柯文哲話還沒說又收回

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今原本沒有公開行程，不過上午10點半突然通知將出席「梨山蜜蘋果季」行銷推廣宣傳記者會，與國民黨前主席、立委江啟臣同台。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今原本沒有公開行程，不過上午10點半突然通知將出席「梨山蜜蘋果季」行銷推廣宣傳記者會，與國民黨前主席、立委江啟臣同台。記者林麗玉／攝影

台灣民意調查基金會今公布最新民調，柯文哲民眾黨政黨支持度，首度超越國民黨，台北市長柯文哲今原本沒有公開行程，不過上午10點半突然通知將出席「梨山蜜蘋果季」行銷推廣宣傳記者會，與國民黨前主席、立委江啟臣同台，媒體問柯，民眾黨民調首度超車國民黨，柯文哲僅回應，「唉呦，我跟你講.....。」

不過柯話還沒說出去又收回，柯表示「奇怪.....(不受訪)怎麼這麼多記者....？」

由於柯文哲臨時抽空與江啟臣同台，行程不受訪，兩人共同推銷台中蜜蘋果後，對於這次陳柏惟罷免案過關，接下來民眾黨會不會參加台中二選區立委補選？這次與江啟臣同台是否藍白合？柯文哲也僅回應，「哎呦，你怎麼那樣....想這麼多？」

台灣民意基金會今公布台灣人的政黨支持傾向民調，在20歲以上台灣人中，27.1%支持民進黨，16.2%支持國民黨，近17.6%支持民眾黨，民眾支持度首次超越國民黨，支持度暫時躍居台灣第二大政黨。

柯文哲 國民黨 民眾黨

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