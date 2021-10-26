綠營批「社宅殺手」 侯友宜：社宅政策造福8萬戶

新北市長侯友宜今日在議會接受總質詢，民進黨團批評他當初喊興建4萬戶社宅，但到現在連第一階段的1萬戶都沒有達標，第二階段的3萬戶進展也相當緩慢，甚至還取消426戶原規畫社宅，認為侯友宜沒有用心，根本是「社宅殺手」。侯友宜回應說，新北社宅政策採用多元興辦，除闢建社宅，還提供「租金補貼」、「包租代管」等方案供市民選擇，預計能造福8萬戶的市民，新北會與中央攜手合作，還給民眾「居住正義」。

新北市議員黃俊哲表示，社會住宅推動聯盟估計，新北市的環境至少需要5至6%的社宅，而中央在政策上，規畫了許多社宅興建方案，但新北市府遲遲沒有跟上，許多案子都卡了7、8個月，希望不要每次都是「市長到，建照才到。」

新北市議員鍾宏仁質疑，新北市根本沒有認真盤點能興建社宅的地點，讓人們覺得好像沒有想要做，侯友宜面對社宅問題應想辦法解決，不能每次遇到阻礙，就把中央抓進來，民眾都覺得這種說法是在卸責。

新北市議員鄭宇恩說，新北市前市長朱立倫在任內就規畫設置1萬戶社會住宅，到現在侯友宜上任，還是只有1萬戶，12年來皆無進展，甚至還將淡水海天段原本規畫的社會住宅改成長照中心。另外，市府推出的包租代管已經連續三期沒有達到預期數字。

鄭宇恩還提到，房價、租金不斷上漲，新北市府應將社宅租金基準與市價脫鉤，參考民眾最低生活費來計算，做社會住宅租金的基準，如此才能有效抑制房價上漲趨勢，讓北漂年輕人、學子都有良好的居住環境。

侯友宜表示，社會住宅一定是中央、地方攜手合作，目前雙方盤點出來，可以一起蓋到4萬戶，自己每天都在督促建照、進度，目前第一階段的1萬戶已經達標了，第二階段市府會繼續努力。除此之外，新北還有3萬多戶的租金補貼、2千多戶的包租代管，加起來就能補助7、8萬戶市民。

侯友宜提到，新北市目前許多地方的都市計畫都在做重新分配，包括新泰溫仔圳及蘆南、蘆北重劃區、秀朗北側等地方都在大幅開發，自己希望能在這些地方興建社會住宅，不過案子目前都還卡在中央，市府都有規畫相關方案，只要中央盡快通過，他們就會全力以赴。

侯友宜指出，新北市在社會住宅部分，已經3年沒有調整租金，就是認為在疫情期間，應該照顧弱勢，像中央一直想漲林口世大運社宅，他們也不斷與中央溝通，請他們不要調漲，希望讓市民能獲得所謂的居住正義。