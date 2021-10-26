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四大公投是不信任投票 王鴻薇問：蘇貞昌敢不敢下台？

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖／取自王鴻薇臉書
圖／取自王鴻薇臉書

各黨備戰年底公投行政院蘇貞昌表示，國民黨過去開放萊牛，如今卻將「萊豬」講成「毒豬」，這樣還說要親美真是矛盾；盼民眾對公投應該就事論事、理性討論，不要變成政治運作。對此，國民黨台北市議員王鴻薇今在臉書表示，蘇貞昌面對「萊豬」議題，在近日受訪時又將鍋甩到國民黨身上，請蘇貞昌不要再543，若年底四大公投通過，「你敢不敢下台？」

王鴻薇表示，關於蘇貞昌、民進黨這群人超時空自我打臉的事情，實在是太多，萊豬，藻礁，選罷法…，已經到了罄竹難書的地歩。四大公投本就是對蘇貞昌行政院重大執政的不信任投票，如今成案民眾要行使直接民主，我就直接問蘇貞昌，年底的公投過了，你還好意思戀棧院長位子，下不下台？

王鴻薇指出，蘇內閣施政不力，爭議連連出包不斷，人民早已看不下去，但蘇貞昌只要向蔡英文搖尾乞憐，施政只有上意，沒有民意。面對四大公投案，行政院必然全力攻防，而一旦公投過關，蘇貞昌就必須負起政治責任，保留一點政務官的骨氣才是。

王鴻薇說，「珍愛藻礁、重啟核四、反萊豬、公投綁大選」四大公投，就是對行政院和蘇貞昌的不信任投票。請問蘇貞昌，敢不敢拚上官位，公投過了就下台，講那些543的都沒用啦。

蘇貞昌 公投 行政院

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