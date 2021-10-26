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繪本銷毀王國材曝林佳龍很痛心 這局還有1千本會送出去

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長王國材回應繪本爭議。圖／截自YouTube直播
交通部長王國材回應繪本爭議。圖／截自YouTube直播

交通部航港局日前請來被譽為「台灣宮崎駿」的繪本作者玉米辰（本名陳旻昱），創作「守護大海的人」繪本一書，並在9月舉辦新書發表會，未料傳出因新舊交通部長交接，原已印上時任部長林佳龍序的2000本書遭到銷毀，引發爭議。交通部長王國材今天說，他有傳訊林佳龍，對方表示「很痛心但可以理解」，王也透露氣象局還有逾1000本書，同樣由林寫序，已指示發送出去。

王國材今天上午10時參加黃光芹《新聞不芹菜》專訪，面對繪本銷毀爭議，他說，上任第一天就討論如何處理，已經印好林佳龍序以及發行人的書籍，當時答案是，印好的就請各局處行銷規畫，自己不曉得有幾本。

他也說，因為該繪本要給小朋友看，林佳龍的親和力，這個序「可能作者是喜歡的」。自己部分則比較低調，以後就回歸局處處理。他也強調，儘管印有林佳龍的序，當時還是認為可以送出去。

王國材說，結果同仁後來用了局長的序，可能他們感覺「新部長來、我們再發行舊部長繪本會不會有問題」，貯藏空間不夠情況下，就進行銷毀。

王國材說，事發後有傳簡訊給林佳龍，林佳龍表示很痛心，但可以諒解，也有把當初文字給他看。

王國材說，林佳龍跟他關係算是很密切，合作上也很愉快，現在書籍用交通部長文件出去也OK，親和力給小孩看都OK，氣象局還有1000多本《預言未來的人》放在倉庫中，他認為沒關係，是前任部長任內印好且發行的，因此指示現在就發出去，可以送給圖書館。

林佳龍 交通部長 王國材

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