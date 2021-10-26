租屋黑市嚴重恐逾7成未登錄 江啟臣籲加速租屋安全改革

高雄城中城大火引發外界正視住宅公安問題。國民黨立委江啟臣、吳怡玎等人今上午舉行記者會，呼籲政府儘速展開租屋安全改革，落實租屋登錄、改善租屋黑市，以及建立租屋調查機制，確保全民的居住人權。

江啟臣指出，近年因大火造成租屋傷亡，在媒體曝光的事故至少有8起以上，悲劇發生的背後有很多原因值得探討。過去社會談居住正義，只談買不買得起房子，但不談居住安全是不夠的。

江啟臣說，台灣社會長期存在租屋黑市現象，民間團體推估，有7成以上租屋未登錄，顯示政府對租屋市場掌握嚴重不足；目前全國住宅狀況抽樣調查為每10年一次，但租房者通常很少一次租10年，江質疑，除了政府資料更新太慢，往往是以租金補貼戶作為調查對象，至於住宅需求動向也未即時更新，缺乏完備資料恐無法做出正確政策制定。

江啟臣表示，「住宅法」第四40條雖明定，要衡酌公安來訂定「基本居住水準」，但目前只規範居住面積和衛浴設備數，並未將居住安全納入安全指標，這是嚴重缺失，未來修法時要設法要求；針對不符居住安全指標者，中央應積極獎勵補助地方清查、輔導改善。

吳怡玎提到，目前社會住宅的量及價格仍是問題，現在社宅是看長什麼樣收費，而不是看承租戶收入百分比做計算依據，政府應了解市場真正行情落差，定價時才能有所依據。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡說，台灣租屋市場長期不健全，7到9成房東用自用住宅名義報稅，在沒有足夠居住政策資源下，即使只是部分處理，政府還是要很有政治決心，傾洪荒之力，從現在開始做。

台北市議員游淑慧指出，未來如果中央可立法協助地方政府，建議在租賃契約中，屋主須明定租屋隔間材質、是否提供住警器及個人式滅火器，未來若發生糾紛，起碼租客契約中有明載。

游淑慧建議，很多危老建物、弱勢族群，通常無能力、意願再出資改善消防環境，政府有無辦法以專款財源，直接進場安裝基礎消防設施；加上很多房東不願意公證契約，可否建立租屋通報網，由房客自行登錄租屋建材、是否提供住警器等，提供政府參考數據。