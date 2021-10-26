中二補選外傳顏家推顏莉敏？ 顏寬恒陷長考中

立委陳柏惟罷免案通過後，各黨積極尋找補選的人選，國民黨人選被點名的是前立委顏寬恒，據了解，顏寛恒在罷免案是「突然上車」，對補選沒有布局，目前陷入長考，對外界的質疑和建議，他仍未回應。

罷免案投票前至今，顏寬恒仍未表態是否參選，地方人士說，其實他的目標早設定在2024年立委選舉，目前他都照原定計畫行程走，但參與立委補選，不在他的計畫內；罷免投票前地方早已盛傳，顏寬恒可能在關鍵時刻公開說自己不會參加立委補選，改由他妹妹台中市副議長顏莉敏參選。

地方人士說，現在已打破此傳聞，熟悉顏莉敏的人說，她應該不能「落跑」去選立委，最後應該還是由顏寬恒上陣；對於這些說法，顏家人至今仍未回應，也沒接電話。外界點名副議長顏莉敏，顏莉敏的人氣頗高，為人有禮，問政論述精闢，基層服務有口碑，實際上她對政治並不熱衷。

台中市立委第二選區即將辦理補選，民進黨台中市議員張家銨表態：如果黨中央徵召「我沒有理由拒絕！」針對二選區補選，民進黨內部有兩派聲音，有人建議「尊重並禮讓」基進黨，全力協助基進黨人選，以新潮流系統的民代居多；另一派因基進黨希望自己派人參選，把民進黨視為「友隊」民進黨也有一派認為應該自己參選，目前正國會系統有這個聲音。

緣和同濟會成員今天到台中市議會拜訪議員張家銨，力促她參加補選，張家銨表示，她在此地耕耘5年，很有感情，平常的建設也不會敲鑼打鼓露出，只是默默的做。她表示，如果民進黨中央徵召「我沒有理由拒絕！」

民進黨台中市議員王立任和楊典忠都被指有可能參選，王立任說，有人勸他參加補選，目前還沒討論，但如果有需要他會全力以赴，民進黨不該怯戰，沙鹿不是沒有贏的機會；王立任屬於第二選區（清水、梧棲、沙鹿）議員，戶籍在梧棲區，但只要在罷免結果公告前，把戶籍遷入沙鹿區（屬立委第二選區），就有參選資格。