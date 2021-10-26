「也曾作為監視器存在著」 黃國書懊悔、反省

民進黨立委黃國書捲入線民案，立法院院會今天上午處理中選會人事同意權案，黃國書首度現身立院，對於媒體追問，黃國書僅說「謝謝」，投票完後便坐車趕回台中，但黃國書在臉書再提及「深自懊悔、反省」 ，他在完成階段性選民的付託之後，「因為我的汙點，我不再有資格，與大家同行。」

黃國書在臉書指出，他家路旁有支監視器，或正在紀錄著生活的日常。出門時 偶而會抬頭望了一眼 ；也會想著，它為什麼被設置在那？若它有自由意志，它又會願意被安裝在那嗎？在久遠的那段歴史節點裡，「我也曾經作為監視器般，工具性的存在著！」

黃國書表示，重新打開過往的這段錯誤難堪，真的很抱歉；依然憎惡著當時自己的不夠勇敢。一時的怯弱舆恐懼戰勝脆弱的心理素質，於是我從此被掌握利用陷入無間，而不能自己。

「羨慕有些同志有著堅強的人格特質，在那個衝撞的年代，義無反顧勇往直前。」黃國書指出，他深自懊悔、反省 ，也認為他在完成階段性選民的付託之後，因為他的污點，他不再有資格，與大家同行。

黃國書指出，隨著他的成長和投入公眾事務，更加學習也認識到自己過往曾經作為黨國工具的不正義和傷害 ，所以應該負起責任。面對許多的批評指教，「我再次致上深深的歉意，我沒有資格為自己辯解，我會繼續反省，並在剩餘有限的時間裡，加倍認真，完成各項工作努力彌補。」

黃國書指出，也有許多送暖的支持者朋友同志，尤其是他敬重的柯總召，你們的鼓勵鞭策，非常感謝也感羞愧；感謝在此刻不離不棄的溫暖支撐，但請別再說他勇敢，因為這恰恰是過去到現在，他最欠缺的。未來在公眾事務上，只有義務，沒有權利；並在離開之後，奉獻公益，繼續找尋自我救贖之路。