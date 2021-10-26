柯P譏基捷蓋到反攻大陸、是騙局 王國材反嗆：有健忘症

交通部長王國材日前宣布，基隆捷運出現重大變化，除了八堵到南港段幾乎與台鐵「脫鉤」，八堵到基隆段台鐵存廢問題，則未來再議。不過這也引發台北市長柯文哲不滿，一再痛批基捷就是個騙局，質疑分為兩階段處理，是等反攻大陸以後再處理嗎？」對此，王國材今天指柯有健忘症，建議他把去年四長會議的五點共識拿出來看，並沒有違背。

根據交通部規畫，基隆捷運部分路段將與台鐵分道揚鑣。原與台鐵共用路廊的基捷確定改變路線，第一階段八堵到南港段幾乎與台鐵「脫鉤」，將走進人口較多的基隆七堵市區、百福社區，也會轉進新北汐止區公所與捷運民生汐止線第一期工程（汐東線）整合。第二階段基隆到八堵段只會基捷、台鐵二擇一；究竟是基捷開進基隆市區，還是保留台鐵，基捷只開到八堵，將由基隆市民決定。總經費約四二五億元，交通部希望由新北市興建和經營，確切路線預計本周拍板。

王國材今天上午10時參加黃光芹《新聞不芹菜》專訪，面對基捷問題，他說，去年10月四首長會議（台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、基隆市長林右昌、時任交通部長林佳龍），當時就談類似今天方案，基隆希望到百福社區，柯不想做民生汐止線，新北願意做，希望可以把這段考慮進去，現在也納進去了。當時柯文哲也提，要地下化到南港車站，就多花了87.9億。

對於八堵到基隆段是否讓基捷進去，王國材說，本來捷運到基隆火車站，要進入路廊就要用到台鐵路權，基隆多山，捷運進去台鐵就取消，但地方包含基隆市政府反映市民想把鐵路留下來，去年共識也是先做到八堵，然後做好的轉運，目前希望八堵可以做到同月台轉乘，類似中正紀念堂，短期八堵轉乘，長期還是會開到市區。未來若覺得捷運舒適想要放棄台鐵，可以再來考慮。

針對柯文哲認為，好不容易蓋基捷卻只到八堵，沒有進到基隆，遭他諷刺是要蓋到反攻大陸、基捷都是騙局，是否同意？王國材再強調，該結論是去年四首長會議第四點，八堵到基隆另行規畫，先做到八堵，也不是不做，如果市民希望台鐵留下，進去路廊沒有拆遷問題，在八堵做好的轉乘，也不能算不做。

他說，第二階段八堵到基隆，只要跟地方討論大家可以接受，可以做，「柯市長有健忘症」，希望市府幕僚可以把四首長會議記錄給市長看，每點都是按照決議來做。他也說，覺得柯文哲想太多，如果為了基隆到基隆繼續協商，可能會拖太久，先體驗捷運的優點，民意覺得可以進去就進去。

王國材說，北五堵、六堵、七堵、八堵通通是基隆，也不是沒進去就不是基隆，有服務到基隆市民，有很多新的社區都有服務到，後來進去會服務到仁愛區。

王國材強調，整個計畫都照去年決議進行，在四首長會議就這樣決定，宜蘭高鐵也有做決議，扯經費、哪段路，當時就應該講，現在按照共識做綜合規劃，認為柯應該尊重。

黃光芹問及基捷交由新北市經營一事，王國材說，有跟侯友宜提，侯也說該他會承擔的會承擔，汐東線已經做整合，完全在新北，委託新北捷運局代辦，營運就是新北捷運公司，初步答案是OK，但還要簽下文件。

黃光芹追問，為何不委託北捷代辦？王國材說，看到柯市長態度就不會找他辦理，民生汐止線柯也一直拖不想做，基隆捷運也有這麼多意見，不可能基捷又問他要不要。