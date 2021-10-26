宣傳公投與黨中央不同調？國民黨團：12月會參加秋鬥

罷免立委陳柏惟後，國民黨下個戰場鎖定年底反萊豬四公投，公投小組執行長林為洲上周曾表態，今年再戰秋鬥，與民團、在野陣營一起宣傳「反萊豬、護藻礁」四公投，卻傳出黨中央對是否參與秋鬥與黨團不同調。國民黨立院黨團今重申，會參與秋鬥。

黨團書記長陳玉珍表示，秋鬥活動以民團為主，但對於政府監督與批判要共同努力，國民黨「12月份會參加秋鬥」。

林為洲則表示，4項公投是對民進黨「在野講一套、執政講一套」的「雙標」再一次「回力鏢」總體檢投票，像是含萊克多巴胺美豬，民進黨在野時極力反對，現在執政後就隨便開放進口萊豬，國民黨還不敢進口。

此外，林為洲說，民進黨對公投綁大選也雙標，當初批評鳥籠公投，稱要綁大選人民的力量才能勝利，直接民權才能夠實踐，現在執政又把他拆開；護藻礁民進黨也雙標，蔡英文總統在野說藻礁永存，執政後藻礁就不重要。

林為洲表示，對4大公投最新民調顯示，同意反萊豬公投民意有約七成最高，支持度最低的重啟核四公投也有六成以上民眾支持，且4大公投同意的支持度都至少高於不支持15個百分點以上，國民黨對4項公投通過深具信心。

林為洲說，4項公投是民進黨雙標的回力鏢投票，到底民眾對民進黨變臉埋不埋單，公投投看看就知道。