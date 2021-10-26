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藍委未進場投票 中選會人事全過關、李進勇續任主委
立法院院會今上午處理中選會人事同意權案，在民進黨立法院黨團全力動員、國民黨立院黨團不出席下，李進勇獲62票同意、8票反對、1張無效票；陳朝建以66票同意、5票反對，通過提名。中選會委員被提名人許惠峰、陳恩民、王韻茹、許雅芬則皆以71票同意，6名被提名人選全數通過。
中選會主委李進勇、副主委陳朝建等6名委員任期今年11月3日屆滿，行政院日前公布提名名單，經立法院內政、司法法制委員會在9月表決初審通過，交付院會公決。
中選會委員提名名單，包含李進勇、陳朝建、許惠峰及陳恩民等4人續任，另提王韻茹及許雅芬2名新任委員。
行政院秘書長李孟諺在審查報告中指出，這次中選會委員提名，經考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選具法政相關學識、經驗的優秀人才，同時也併同考量政黨及性別比例，符合相關規定。
國民黨立法院黨團總召費鴻泰先前表示，李進勇等人任期確實將屆滿，國民黨不會為杯葛而杯葛，中選會人事同意權案將順利進行，但國民黨團將不會出席投票。
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