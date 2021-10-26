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台灣民意基金會：若明天投票 四公投全過關

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
2021年秋鬥「光復民主，人民作主」啟動，今年主軸為「反獨裁、護民主、拚公投」。本報資料照片，記者黃義書／攝影
2021年秋鬥「光復民主，人民作主」啟動，今年主軸為「反獨裁、護民主、拚公投」。本報資料照片，記者黃義書／攝影

台灣民意基金會今天公布最新民調，指即將登場的四項公投案都是由贊成方多於反對方，基金會董事長游盈隆表示，未來不到兩個月，如果蔡政府沒有任何有效作為，足以改變當前民意的話，四項公投將篤定全數過關，蔡英文政府屆時將面臨重大災難性的政治衝擊，宛如「彗星撞地球」一樣。

關於即將登場的「反萊豬」公投，調查顯示，如果明天投票，在20歲以上台灣人中， 68.1%傾向投同意票，25.7%傾向投不同意票，1.5%尚未決定，1.1%不投票，3.7%不知道、拒答。換言之，同意票將比不同意票多42.4個百分點，反萊豬公投將獲壓倒性勝利。

關於「護藻礁」公投，民調顯示，如果明天投票，在20歲以上台灣人中， 47.7%傾向投同意票，29.6%傾向投不同意票，6.1%尚未決定，2.2%不投票，14.5% 不知道、拒答。換言之，同意票將比不同意票多18.1個百分點，發起藻礁公投的團體將獲壓倒性勝利。

關於「公投綁大選」公投，民調顯示，如果明天投票，在20歲以上台 灣人中，57.4%傾向投同意票，34.2%傾向投不同意票，1.7%尚未決定，1.1%不投票，5.6%不知道、拒答。換言之，同意票將比不同意票多23.2 個百分點，推動「公 投綁大選」的一方將獲得壓倒性勝利。

至於「重啟核四」公投，民調顯示，如果明天投票，在20歲以上台灣人中， 46.7%投同意票，41.7%投不同意票，3.7%尚未決定，1.3%不投票，6.6%不知道、 拒答。換言之，同意票將比不同意票多5個百分點，「重啟核四」公投推動者將贏得勝利。

民調也調查蔡英文總統聲望，最新民調顯示，在20歲以上台灣人中，五成四基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，三成五不贊同，贊同者比不贊同者多19.9個百分點。這項發現顯示，10月蔡總統聲望重新躍上 「5字頭」，她的執政表現重新獲得明 顯過半數公民的認可，儘管仍有三成五的公民不認可。這意味著她已經完全脫離5月疫情風暴所帶來的執政困境。

關於蘇貞昌內閣施政表現的民意反應，民調顯示，在20歲以上台灣人中，五成一基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，四成一不滿意。滿意的人比不滿意的人多10個百分點。這項發現表示，蘇貞昌內閣整體施政表現重新獲得過半數台灣公民的肯定與支持。

民調也調查台灣人的政黨支持傾向，調查顯示，在20歲以上台灣人中，二成七支持民進黨，一成六支持國民黨，一成八支持民眾黨，百分之五支持時代力量、百分之 四支持台灣基進，二成七中性選民。

游盈隆說，10月台灣政黨競爭最大的驚奇是台灣民眾黨彎道超車，支持度一舉超越老大哥中國國民黨1.4個百分點，暫時躍居台灣第二大黨，是史上第一次。同時，在立委陳柏惟罷免案前夕，台灣基進支持度也創下該黨歷史新紀錄 4.3%。

公投 投票 民調

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