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馬英九建議蔡英文速審服貿與陸復談 協助台灣加入CPTPP

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前總統馬英九。圖／截自Udn TV畫面
前總統馬英九。圖／截自Udn TV畫面

前總統馬英九上午出席「台灣玉山二十周年慶祝大會暨論壇」，他致詞時表示，台灣和中國大陸這個月都申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），應該運用這次契機尋求兩岸復談的機會；並建議蔡總統趕快在立院通過「兩岸協議監督條例」來審查服貿協議，展現自由化和開放的決心，會有利於雙方加入CPTPP。

馬英九開頭就提醒，今年台灣的經濟成長超過5%，兩岸貿易的貢獻厥功至偉；而台灣和中國大陸這個月都申請加入CPTPP，「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）也運作11年，帶來大量貿易順差，沒有ECFA會出現嚴重的全球貿易逆差。

不過，馬英九指出，ECFA擴點的部分只談到早收清單的十分之一，服貿又因太陽花學運被卡在立院，所以未來兩岸都會有這樣的挑戰，面臨能不能進去CPTPP的問題。他說，20年前加入WTO也有這個問題，經過雙方協調先後加入，只差1個月。

馬英九也說，面對CPTPP挑戰，兩岸應該如何因應，這是非常關鍵的問題，他認為這是一個危機也是一個挑戰，如果能夠善用、慎用這個挑戰，不僅雙方都可以加入，也可使兩岸敵意降低。他建議政府可以運用這次契機重建兩岸互信，尋求兩岸復談的機會，就兩岸經貿議題展開磋商。

馬英九說，兩岸進行經貿磋商，除了ECFA以外的部分能找到方案來解決，包括貨貿或爭端解決機制，還有近來農產品病蟲害問題也可以一次解決。還有當年沒有完成的服貿問題，也建議蔡總統趕快在立院通過兩岸協議監督條例來審查服貿協議，展現自由化和開放的決心，會有利於雙方加入CPTPP。

馬英九說，如果能夠做到這一點，過去兩岸冰封的狀況可以緩解，不但可以創造雙贏，也可以為兩岸6年來關係惡化創造停損點和和解的機會，這應該是國家最重要的經濟與兩岸戰略，應該要不分黨派，大家一起來研商推動。

馬英九 服貿 ECFA

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