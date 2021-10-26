孫大千：蔡英文用拖延和說謊瓦解青年守護藻礁的堅持

前立委孫大千在臉書表示，大潭藻礁正在一點一滴的被蔡英文政府謀殺。蔡英文正在用「拖延」和「說謊」兩大策略雙管齊下，來消磨和瓦解年輕世代對於守護藻礁的堅持。

孫大千說，由於第一波本土疫情的爆發，民進黨順勢將四大公投案延至年底舉行，這讓蔡英文政府得到了喘息的時間，可以用時間來換取空間，加速施工造成既成事實，並且逐步冷卻年輕世代對於藻礁議題的重視和熱情。

孫表示，同時，蔡政府藉由換湯不換藥的三接外推方案，一方面可以裂解環團原本鐵板一塊的團結，給環團內部的綠營勢力一個下台階，造成環團的對立和矛盾。另一方面，又可以用錯誤的訊息來誤導年輕世代，展現政府解決問題的誠意，進一步耗損掉年輕世代原本捍衛藻礁的決心。

孫大千感慨，歷時數千年才能夠生成的藻礁生態系是屬於地球的珍貴自然資產，應該留給世世代代的子孫觀賞，沒有任何人有權利將藻礁破壞毁滅。