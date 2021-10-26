快訊

AZ第二劑10點手刀開搶！日本第六度贈台疫苗 30萬劑AZ明運抵

民進黨換位子換腦袋 跨時空打臉爭議簿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孫大千：蔡英文用拖延和說謊瓦解青年守護藻礁的堅持

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千說，蔡英文正在用「拖延」和「說謊」兩大策略雙管齊下，來消磨和瓦解年輕世代對於守護藻礁的堅持。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千說，蔡英文正在用「拖延」和「說謊」兩大策略雙管齊下，來消磨和瓦解年輕世代對於守護藻礁的堅持。圖／取自孫大千臉書

前立委孫大千在臉書表示，大潭藻礁正在一點一滴的被蔡英文政府謀殺。蔡英文正在用「拖延」和「說謊」兩大策略雙管齊下，來消磨和瓦解年輕世代對於守護藻礁的堅持。

孫大千說，由於第一波本土疫情的爆發，民進黨順勢將四大公投案延至年底舉行，這讓蔡英文政府得到了喘息的時間，可以用時間來換取空間，加速施工造成既成事實，並且逐步冷卻年輕世代對於藻礁議題的重視和熱情。

孫表示，同時，蔡政府藉由換湯不換藥的三接外推方案，一方面可以裂解環團原本鐵板一塊的團結，給環團內部的綠營勢力一個下台階，造成環團的對立和矛盾。另一方面，又可以用錯誤的訊息來誤導年輕世代，展現政府解決問題的誠意，進一步耗損掉年輕世代原本捍衛藻礁的決心。

孫大千感慨，歷時數千年才能夠生成的藻礁生態系是屬於地球的珍貴自然資產，應該留給世世代代的子孫觀賞，沒有任何人有權利將藻礁破壞毁滅。

大潭藻礁 孫大千 蔡英文

延伸閱讀

孫大千談陳柏惟罷免案：成也蔡英文 敗也蔡英文

林飛帆稱要守住台灣挺3Q 孫大千：陳柏惟這麼偉大？

支持陳柏惟最大的問題 孫大千諷：都會面臨詞窮的困境

國民黨以大欺陳柏惟？孫大千：賴清德先搞清楚4件事

相關新聞

今開放第二劑AZ疫苗預約！棄打須至少隔一輪才能打

第12輪第二階段開放第二劑AZ疫苗預約，今天上午10時開跑。符合資格者為7月30日接種過一劑的18歲以上族群，及7月31...

環保署長投書義媒：盼達成淨零碳排目標

COP26（聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議）將舉行，環境保護 署長張子敬投書義大利媒體「蟻報」，說明政府正積極...

孫大千：蔡英文用拖延和說謊瓦解青年守護藻礁的堅持

前立委孫大千在臉書表示，大潭藻礁正在一點一滴的被蔡英文政府謀殺。蔡英文正在用「拖延」和「說謊」兩大策略雙管齊下，來消磨和...

【圖輯】照片看歷史／1971年我退出聯合國 蔣中正發表「告全國同胞書」

1971年10月26日在聯合國大會表決阿爾巴尼亞等「附匪國家」的提案以前，我代表團團長周書楷已發表聲明，宣佈中華民國退出聯合國，總統蔣中正為此特發表「告全國同胞書」...

駐紐約辦事處：北京操作一中原則 徒增國際反感

針對中國常駐聯合國代表張軍指聯大第2758號決議確認一中原則，駐紐約辦事處今天嚴正駁斥，並說北京妄圖將一中原則強加於國際...

民進黨換位子換腦袋 跨時空打臉爭議簿

台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，民進黨包括台南市長黃偉哲、立委王定宇、許智傑等人，均喊檢討「選罷法」。不過，國民黨隨即質疑，當初提案修低罷免門檻的正是高雄市長陳其邁，當初修法通過還說是「人民的勝利」，如今自己人被罷免，就開始檢討台灣選民的民主素養了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。