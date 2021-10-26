打勝中華民國立足台灣第一戰 新書揭秘胡璉與老蔣恩怨
1949年10月25日開打的古寧頭戰役（金門保衛戰），「金門王」胡璉領軍打敗共軍，讓中華民國得以在台灣立足。昨是古寧頭戰役紀念日，資深軍事記者張友驊選在這一天舉辦「刀鋒戰將胡璉：金門王與蔣介石恩怨」新書發表會。他表示，蔡英文總統於國慶演說中指出「中華民國立足台灣72年」，代表肯定古寧頭大捷，卻看不到任何官方紀念活動。前立委、退役將領帥化民也指出，古寧頭戰役應該是蔡總統「建國72年」的第一戰，值得紀念。
新書發表會由胡璉孫子胡敏越擔任主持人。張友驊透露，他在21歲那年跟著老師傅樂成，坐著胡璉派來的凱迪拉克汽車到胡家用餐，兩次共十小時，聽著晚年的胡璉娓娓道來許多不為人知的內幕。為報這「兩餐之德」，他決定寫出此書。帥化民表示，此書內容跟他早年聽到的版本高度雷同，可信度很高。胡璉被蔣中正總統認為是驕兵悍將、難以駕馭，但也正因為胡璉的通權達變、靈活自如，才讓軍隊成功守住金門和台灣。
張友驊指出，胡璉來台後立下許多汗馬功勞，包括古寧頭戰役與八二三砲戰。台灣政府養不起金門駐守的大軍，他就自己想辦法，搞「走公」與「走私」。「走公」是靠兩艘坦克登陸艦進行港台金三角貿易；「走私」則是為解決游擊隊生計問題，動支僑匯讓游擊隊進行走私，一度驚動英、美兩國調查是否進行非法品交易，都安全過關。他還設立「軍中樂園」，靠游擊隊赴香港走私時私下招募婦女。
張友驊認為，胡璉以「自力更生」的方式，為金門解決「缺水、缺糧、缺樹、缺路、缺錢」等問題。他創建金門酒廠後，大膽引進來自蘇聯中亞品種的高粱種子來金栽植。此舉挑戰政府政策，卻意外使金門高粱酒名聞中外。
胡璉三戰三捷，卻換來「削藩」下場；他養活金門軍民，卻遭指責「公帑樹私恩」，遭老蔣總統以「虧空案」整頓。帥化民表示，他理解胡璉為養活金門軍民所進行的「走公」與「走私」。在那一個時代，將領如不照顧軍隊，如何讓他們在戰場上賣命，「這是時代的產物」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言