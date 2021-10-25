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國民黨黨章全代會僅小修 主席延選合法化修正案暫緩

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席朱立倫。圖／聯合報系資料照片

國民黨全代會周六登場，預計將再通過黨章修正案。原規劃要針對主席延選規定補漏，但考慮暫無主席改選問題，暫緩修正，目前傾向僅修正指定中常委規定，將執政與在野時不同狀況，做更清楚的文字規範，全案將送周三常會審議。

黨章第22條有關指定中常委規定，「指定常務委員7人至12人，由主席指定本黨籍縣市長5人、青年團總團長及全國青年工作總會總會長擔任（各1人）；中央執政時另由主席指定黨籍政務官5人」。

知情中常委表示，這次修正是因應目前在野狀況，將「中央執政時另由主席指定黨籍政務官5人」規定，增加在野的狀況，執政時當然就任命政務官，在野時主席可自主指定另一套人馬。

該常委說，修正後的指定中常委總席次不會改變，縣市長指定中常委、青年團總團長與青工總會長指定中常委規定也沒有更動。

至於原規劃要將這次主席改選因疫情因素延選情形，在此次黨章修正案中補漏「提供法源基礎」，讓未來主席選舉得因特殊狀況，經中常會同意後延後改選。但因有常委認為，這恐造成未來爭議源頭，現在也無主席改選問題，暫緩修正。

參與黨章研修的中常委表示，原黨章修正案中，僅修正規範為當黨遇到特殊狀況，經中常會同意可以「延任」，延任任期到改選為止，條件太寬鬆，連諸如不可抗力等實質性條件都沒有放進去，如果遇到惡意操作，任期不就可無限延長？

至於此次黨主席朱立倫提前就任，也引發違反黨章「新當選主席於全國代表大會召開之日就職」規定質疑。該中常委說，主席全代會前就任有先例，補選主席就任就是如此，朱現在只是先拿到當選證書上任，仍要依黨章在全代會完成就職。

該中常委表示，依現行黨章規定，當黨主席因選舉請假或提前請辭，「由副主席代理到新主席就職為止」，「補選之新主席應提名副主席若干人」，未來黨主席「絕對必要」任命副主席，就像總統一定要提名副總統。

該常委認為，這次之所以產生主席延任與提前就任等爭議，就是因前主席未任命副主席，導致相關規定無法適用。

中常委 青年 國民黨 朱立倫 中常會

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