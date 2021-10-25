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參與秋鬥拚公投？國民黨會有適當方式 民眾黨開會決定

聯合報 / 記者吳亮賢劉宛琳／台北即時報導
多個民間團體上午在立法院舉行2021年秋鬥「光復民主，人民作主」啟動記者會。記者黃義書／攝影
多個民間團體上午在立法院舉行2021年秋鬥「光復民主，人民作主」啟動記者會。記者黃義書／攝影

由多個民間團體組成的「秋鬥」今宣布，今年主軸為「反獨裁、護民主、拚公投」，勞工、環保和食安團體也將分別表達顧勞權、護藻礁和反萊豬等訴求，將於12月12日走上台北凱道「秋鬥」。

國民黨文傳會主委凌濤表示，如何與公民團體一起展現民意，會有適當的方式；民眾黨秘書長謝立功表示，秋鬥許多訴求與民眾黨接近，明天將開會決定是否參加；時代力量主席陳椒華則說，秋鬥提出的訴求時力都相當關注，但往年都無參與的相關規畫。

凌濤表示，國民黨會密切注意各公民團體的發聲，主要就是全力以赴推動國民黨的「反萊豬」、「公投綁大選」兩項公投，至於接下來如何與公民團體一起展現民意、檢驗蔡政府，「會有適當的方式」。

謝立功指出，去年民眾黨便參與秋鬥反萊豬，並率先呼籲源頭管理、明白標示，不過至今政府仍不理不睬、冷處理，態度傲慢，此外，政府也故意將藻礁及能源議題扯在一起，「好像護藻礁，就會影響能源」，卻忽視其他解決方案。

謝立功表示，護藻礁、反萊豬都是民眾黨早就確定的主張，目前民進黨政府傲慢的態度，也令人有違反民主、獨裁的感覺，秋鬥的多項訴求都與民眾黨接近，但仍須了解秋鬥具體活動規畫，才會決定是否參加以及參加形式，將於今日開會決定。

陳椒華表示，對於秋鬥提出的訴求，時代力量都相當關注，平常也與各勞工、社運團體有密切的聯繫與討論，不過她也說，「往年都無參與的相關規畫」。至於公投部分，時代力量正在規畫相關的宣傳活動，屆時會另開記者會對外界說明。

秋鬥 時代力量 民眾黨 國民黨 公投

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