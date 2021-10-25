防新型態科技犯罪 蘇貞昌指示各部會積極修法強化

行政院長蘇貞昌今主持「行政院性別平等會議」時表示，針對國內發生不肖份子透過AI科技換臉技術，偽造公眾人物影像牟利的犯罪事件，政府非常重視，已請法務部、內政部、衛福部、NCC等部會，就此新型態犯罪事件積極研議相關修法及強化執法人員辦理此類案件的知能與通報機制等事宜，防止受害人傷害持續及擴大，並全面盤整兒童及未成年者保護的相關法令。

行政院表示，政府全力推動建構安心懷孕、友善生養環境，各項措施於今年7月1日上路，實施迄今3個多月已獲相當成效，如不孕症補助通過申請及完成補助人數、超音波檢查人次及育嬰留職停薪男性申請人數等，均大幅提升。

蘇貞昌表示，上次性平會議決議後，行政院隨即在5月6日院會上提出「助圓夢、安心生、國家跟你一起養」政策，內容包含「擴大不孕症補助」、「增加產檢補助次數及項目」及「育嬰留職停薪津貼從6成提高到8成」，並於7月1日正式上路，實施迄今3個多月，已獲得相當成效。

以「擴大不孕症補助」為例，去年一整年申請通過補助僅19人次，今年7到9月已審核通過並完成補助者，就超過3000人次；通過申請資格者，則超過1萬2000人次。至於「增加產檢次數」方面，今年7、8月的超音波檢查，從去年同期2.7萬人次增至8.1萬人次、申請6個月以下的育嬰留職停薪的男性申請人數也從408人增至1081人，「帶來促進男性共同分擔育兒責任、落實家務分工的效果」，顯見受歡迎的政策，其成效是立竿見影的。

蘇貞昌強調，面對少子女化現象，政府應積極研擬對策。蔡英文總統上任後，少子女化對策的經費已從105年的150億元，提升至明年的860億元，足足增加710億元，顯見政府在這方面的決心、誠意與積極態度，相關政策未來也將持續擴大適用，並適時進行調整。

蘇貞昌表示，日前國內發生不肖份子透過AI科技換臉技術，偽造公眾人物影像的犯罪事件，為因應日益嚴重的數位性別暴力，今日會議有委員特別提案希望能加速數位性別暴力防治的立法時程，並強化執法人員對數位性別暴力的知能。

蘇貞昌表示，不肖之徒利用換臉技術變造牟利、散播他人私密影像等網路性別暴力不法事件，造成社會譁然，這是利用科技犯罪，影響重大，對當事人危害甚深，過去常言道「有圖有真相」，但現在科技可以合成圖像，散播又快速，凸顯目前法令已有不足，必須因應新的情勢進行調整因應，請法務部、衛福部、通傳會積極研議相關修法事宜。

蘇貞昌指出，法務部先前在立法院針對此議題報告時，已表示將在一個月內提出修法，使罪刑相當，同時也將提高刑度制裁不肖之徒，不過最重要的還是防止受害人傷害持續及擴大，應建立不法變造影像移除下架的機制，迅速遏止繼續散布。

此外，對於兒童及未成年者的保護也非常重要，蘇揆請相關部會就數位通訊傳播法、犯罪被害人保護法、性侵害犯罪防治法、兒童及少年福利與權益保障法、兒童及少年性剝削防制條例等相關法令進行全面盤整，儘速完成法網的保護。

鑑於利用換臉技術變造牟利丶散播他人私密影像是新型態的犯罪行為，蘇揆也請內政部長徐國勇與警政署通力合作，加強各地方警察人員的訓練，以及建立受害者報案時的通報機制。

此位，蘇貞昌表示，今年東京奧運被稱為「首屆性別平等奧運」，不只男女運動員人數幾乎相當，男子及女子賽事也平等分配在熱門轉播時段進行。東京奧運藉由運動賽事的舉辦，讓全世界聚焦在性別平等議題上，並加強舉辦男女混合競賽等，這些都是很大的進步，台灣也應配合此國際趨勢邁進。

蘇貞昌說，此次東奧是台灣歷史上成績最好的一次，特別感謝在座委員的支持，也感謝教育部、體育署長期致力於營造體育環境、風氣及培訓選手，投入60多億經費改善國家運動訓練中心的環境，也從運動員、教練、陪練員、照護員等各方面客製化訓練選手。談及台灣體育女性教練比例偏低等問題，蘇揆也請教育部持續加強輔導、改善，並積極輔導女性退役選手轉任運動教練及裁判。