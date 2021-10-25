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凌濤嗆林昶佐：萬華被黑防疫破口不出聲 被罷才牽拖中共

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨文傳會主委凌濤。圖／凌濤提供
國民黨文傳會主委凌濤。圖／凌濤提供

針對立委林昶佐回應罷免議題，國民黨文傳會主委凌濤表示，民進黨刻意將國民黨與罷免公民運動抹黑為中共滲透，這是林昶佐被民主回力鏢打到的「膝反射」。當初萬華被衛福部抹黑成防疫破口，林昶佐不出聲，直到自己擔心被罷免，才在牽拖中共滲透

凌濤指出，過去林昶佐就是下修罷免門檻的始作俑者，怎麼會陳柏惟罷免案才剛成功，林昶佐就急著把人民行使公民權利的行為，抹黑成中共滲透？這實在是心虛又惡質的表現。

凌濤表示，林昶佐應該誠懇面對民眾的不滿。過去在疫情期間，萬華被衛福部抹黑成防疫破口，林昶佐不出聲，過去3+11導致萬華疫情嚴重，林昶依舊不出聲，直到自己擔心被罷免，才在牽拖中共滲透，這種反差的失職表現，人民都看在眼裡。

林昶佐 罷免 中共 凌濤

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