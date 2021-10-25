陳柏惟被罷免 基進黨桃園黨部執行長藍士博宣布參選議員

台灣基進立委陳柏惟罷免案日前投票通過，基進黨桃園黨部執行長藍士博今晚在臉書宣布，將參選2022桃園市桃園區的市議員。桃園市長鄭文燦也在貼文底下留言「士博辛苦了，未來也要繼續加油。」

針對陳柏惟罷免案，藍士博發文先感謝支持者過去幾天的關心與幫忙，他說雖然結果不如人意，但是台灣的民主與國家的未來，仍然需要大家共同來守護，一起來打拼。

藍士博說，2022年他將參選桃園市桃園區的市議員，今年2月也開始進行準備工作，「我們竭誠地希望可以認識更多的市民朋友，能夠了解大家對於桃園的期待與願望」。文末他也呼籲支持者加入志工行列「一起入陣保台」。